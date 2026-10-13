🪐 Este planeta orbita al revés alrededor de su estrella

Un pequeño planeta acaba de revelar una órbita casi opuesta a la que su sistema debería haber producido normalmente.

GJ 3090 b orbita alrededor de una enana roja, una estrella más pequeña y fría que el Sol. Este planeta tiene un radio aproximadamente 2,2 veces mayor que el de la Tierra y una masa unas 4,5 veces superior. Completa una órbita en tan solo 2,9 días.

Representación artística de un exoplaneta siguiendo una órbita retrógrada alrededor de su estrella.

Crédito: ESO/L. Calçada.

Cuando una estrella y sus planetas nacen en el mismo disco de gas y polvo, normalmente giran en la misma dirección. GJ 3090 b hace casi lo contrario. Su órbita está muy inclinada con respecto a la rotación de su estrella y se desarrolla en la dirección opuesta: se dice que es retrógrada.

Para medir esta orientación, los investigadores observaron varios pasos del planeta frente a su estrella. Utilizaron principalmente NIRPS, un instrumento instalado en el telescopio de 3,6 m del Observatorio de La Silla, en Chile. Se siguieron seis tránsitos, varios de los cuales también se observaron con el instrumento HARPS.

La medición de la rotación de la estrella se basa en el desplazamiento de la luz que emite. Una parte de su superficie se acerca a nosotros, lo que desplaza ligeramente hacia el azul la luz recibida, mientras que la otra se aleja, con un desplazamiento hacia el rojo. Cuando el planeta pasa por delante, oculta sucesivamente pequeñas zonas cuya luz contiene esta información. El orden de estas ocultaciones permite reconstruir la dirección de su movimiento.

Los investigadores obtienen un ángulo de aproximadamente 136° entre la órbita del planeta y el eje de rotación de la estrella. Por encima de 90°, una órbita es retrógrada. GJ 3090 b se convierte así en el primer planeta conocido que sigue una trayectoria de este tipo alrededor de una enana roja.

Una explicación habitual sería la acción gravitatoria de un compañero grande. Otro planeta masivo o una segunda estrella puede inclinar progresivamente una órbita. Sin embargo, las investigaciones realizadas con varios métodos no han revelado ningún objeto lo bastante masivo y distante como para explicar fácilmente la configuración observada.

Por tanto, otra posibilidad se remonta al nacimiento del sistema. La estrella podría haber recibido tardíamente gas que llegaba con una orientación diferente. Entonces podría haberse formado un segundo disco de materia inclinado, incluso en sentido contrario a la rotación estelar. Después, los planetas habrían nacido en ese disco antes de migrar hacia el interior.

El sistema contiene al menos otro planeta confirmado, lo que permitirá poner a prueba estas hipótesis. Al medir la orientación de las demás órbitas, los investigadores podrán comprobar si todo el sistema comparte la misma inclinación o si GJ 3090 b experimentó una evolución particular.