Una gran ave europea, declarada extinta desde la prehistoria, podría haber vivido todo este tiempo ante nuestros ojos.

En el siglo XIX, el biólogo francés Alphonse Milne-Edwards estudió huesos descubiertos en cuevas del sur de Francia. Pertenecían a una grulla, esa ave de patas largas que todavía podemos observar hoy. Pero algunos huesos eran tan grandes que los atribuyó a una especie distinta, a la que llamó Grus primigenia.

Durante más de 150 años, esta grulla gigante se consideró una especie extinta. El razonamiento parecía lógico: unos huesos claramente más grandes debían proceder de otro animal. Sin embargo, el tamaño no siempre basta para distinguir dos especies.

Un equipo dirigido por John Stewart, de la Universidad de Bournemouth, retomó la investigación con un método que no existía en aquella época. Los investigadores recuperaron ADN antiguo de 18 huesos de grullas hallados en varias regiones de Europa. Este ADN conserva rastros que permiten reconocer a qué especie pertenecía cada ave.

El resultado es sorprendente: todos los huesos analizados pertenecen a la grulla común, que todavía está presente en Europa. Entre ellos hay ejemplares más corpulentos que las grullas actuales. Por tanto, las diferencias de tamaño contribuyeron a que algunas grullas antiguas fueran consideradas una especie distinta.

Una grulla común (Grus grus) fotografiada en Alemania, donde se aprecian su largo cuello y su plumaje gris.

Crédito: Andreas Trepte / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.5.

Los científicos también determinaron el sexo de estas aves gracias a su ADN. Todos los huesos de gran tamaño pertenecían a machos. Pero algunas hembras antiguas alcanzaban el tamaño de los machos actuales. En otras palabras, ambos sexos podían ser más grandes en el pasado.

Este detalle es importante porque, en las grullas comunes, los machos son naturalmente más grandes que las hembras. Por eso, al examinar solo unos pocos huesos, se puede confundir una diferencia entre individuos con una diferencia entre especies. El nuevo análisis muestra hasta qué punto puede inducir a error una identificación basada únicamente en el tamaño.

Sin embargo, sigue habiendo una limitación importante: el hueso que se utilizó para definir Grus primigenia en el siglo XIX no se ha sometido a un análisis genético. Se conserva en París y es demasiado valioso para perforarlo. Los resultados hacen muy improbable la antigua clasificación, pero no permiten analizar directamente esta pieza histórica.

Queda por entender por qué estas grullas redujeron su tamaño a lo largo de los siglos. Los investigadores consideran, entre otras posibilidades, las transformaciones de las zonas húmedas y los paisajes causadas por las actividades humanas. Todavía no se ha demostrado ninguna causa. Ahora quieren investigar qué cambió en el entorno de estas aves.