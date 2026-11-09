🚀 Voyager 1 está a punto de cruzar una frontera temporal

Una sonda lanzada hace casi medio siglo está a punto de alcanzar una distancia que ningún objeto fabricado por la humanidad ha recorrido todavía.

Voyager 1 prosigue su viaje desde septiembre de 1977. Originalmente, su misión consistía, entre otras cosas, en explorar Júpiter y Saturno. Hace mucho que dejó atrás esos planetas y continúa alejándose del Sol. El 18 de noviembre de 2026, según los cálculos de la NASA, debería alcanzar una distancia muy particular de la Tierra.

Representación artística de Voyager 1, la legendaria sonda espacial de la NASA.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

Esta distancia corresponde a un día-luz, es decir, unos 25.900 millones de kilómetros. Representa el trayecto que recorre la luz en 24 horas. Incluso a casi 300.000 kilómetros por segundo, ahora tarda casi un día en llegar hasta la sonda o en alcanzarnos desde Voyager 1.

Y esto cambia muchas cosas para los equipos que la controlan. Para enviar una instrucción, los ingenieros transmiten una señal de radio desde la Tierra. Esta señal se desplaza a la velocidad de la luz. Más allá de este nuevo límite, tardará más de 24 horas en llegar hasta la sonda.

Si Voyager 1 responde de inmediato, su mensaje tendrá que recorrer la misma distancia en sentido contrario. Por tanto, un simple intercambio tardará como mínimo dos días. En estas condiciones, es imposible controlarla directamente como un robot teledirigido. Los equipos deben preparar sus instrucciones con antelación y esperar pacientemente los resultados.

Sin embargo, la sonda no está detenida. Avanza a unos 61.000 kilómetros por hora con respecto al Sol. Esta velocidad considerable a nuestra escala sigue siendo minúscula frente a la de la luz. Por eso ha necesitado casi cincuenta años para recorrer esta distancia.

Voyager 1 se encuentra en el espacio interestelar desde 2012. Atravesó la región donde el viento de partículas enviado por el Sol domina su entorno. Sin embargo, todavía no ha abandonado toda la influencia gravitatoria del Sol. Simplemente continúa su viaje por una región muy distinta de aquella en la que se encuentran los planetas.

El paso de un día-luz no provocará ningún cambio a bordo. Se trata de un punto de referencia elegido para medir su alejamiento. La NASA prevé que cruce este límite el 18 de noviembre y organiza una celebración desde el 17 de noviembre.

Otra sonda continúa su recorrido más atrás: Voyager 2. Lanzada también en 1977, exploró Urano y Neptuno. Según las previsiones de la NASA, no alcanzará a su vez un día-luz de la Tierra hasta noviembre de 2035.