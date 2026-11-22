La estimación generalmente aceptada para la edad del Universo es de 13.800 millones de años. Se basa, entre otras cosas, en el estudio de una luz muy antigua, emitida cuando el Universo aún era joven.

Sin embargo, dos investigadores de la Universidad de Ottawa defienden otro modelo: nuestro Universo tendría 26.700 millones de años. Su propuesta sigue estando muy alejada del modelo adoptado por la mayoría de los especialistas.

Región de la galaxia espiral barrada NGC 5068 observada por James-Webb, con sus estrellas y sus nubes de polvo.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, equipo PHANGS, Janice Lee y Thomas Williams.

¿Por qué plantear un cambio semejante? El telescopio espacial James-Webb ha detectado galaxias ya bien desarrolladas en épocas muy remotas. Su rápido crecimiento plantea interrogantes. Si el Universo hubiera tenido más tiempo para formar sus primeras estrellas, algunas de estas observaciones podrían resultar más fáciles de explicar.

Para obtener esta edad, Rajendra Gupta y Nikolaos Samaras utilizan un modelo en el que ciertas leyes físicas evolucionarían con el tiempo. También plantean que la luz pierde parte de su energía durante su inmenso viaje: la hipótesis de la «luz cansada».

Su propuesta va aún más lejos. Hoy, los astrónomos recurren a la materia oscura para explicar, entre otras cosas, la velocidad de las estrellas en las galaxias. También utilizan la energía oscura para describir la aceleración de la expansión del Universo. En el modelo canadiense, los cambios en las leyes físicas podrían producir algunos de estos efectos sin necesidad de estos dos componentes.

Los investigadores también estudiaron las cantidades de hidrógeno y helio formadas al principio del Universo. Sus cálculos reproducen las observaciones habituales, pero bajo una condición importante: ciertas velocidades de las reacciones y transformaciones de las partículas deben evolucionar de la manera prevista por su modelo.

El equipo también comparó sus cálculos con el movimiento de las estrellas en 175 galaxias. Afirma poder reproducir su rotación sin añadir materia oscura.

En otras palabras, varias pruebas ofrecen resultados alentadores para los autores, pero no bastan para reescribir la edad del Universo. El modelo habitual ya da cuenta de un gran número de mediciones independientes. Además, los investigadores reconocen que su nuevo enfoque aún requiere verificaciones y desarrollos adicionales.

Una prueba especialmente esperada se refiere a la luz observable más antigua, llamada fondo cósmico de microondas. Contiene huellas precisas de los primeros tiempos del Universo y constituye una prueba fundamental para cualquier nueva teoría. Los autores mencionan resultados que aún no se han publicado. Su comparación detallada con las observaciones permitirá evaluar mejor esta hipótesis.