🌍 Un planeta como la Tierra podría existir con dos soles

Un planeta rocoso podría mantener condiciones favorables para el agua líquida incluso bajo un cielo dominado por dos estrellas.

Unos astrónomos han puesto a prueba esta posibilidad en varios sistemas estelares cercanos, entre ellos 70 Ophiuchi, situado a unos 16,7 años luz. Este sistema contiene dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra a una distancia relativamente grande. Actualmente no hay ningún planeta confirmado allí, pero los investigadores han simulado qué ocurriría con mundos situados alrededor de cada una de las estrellas.

Vista artística de un planeta en un sistema doble.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt (Caltech/IPAC)

El problema proviene de la gravedad. En nuestro Sistema Solar, la masa del Sol domina ampliamente el movimiento de la Tierra. Con dos estrellas, el dúo puede deformar gradualmente la órbita de un planeta. Este podría entonces acercarse o alejarse mucho de su estrella, e incluso ser expulsado del sistema.

Para poner a prueba este escenario, el equipo creó numéricamente numerosos planetas en la zona habitable. Esta región corresponde a las distancias a las que un planeta podría recibir una cantidad de energía compatible con la presencia de agua líquida en su superficie, bajo ciertas condiciones.

Los resultados son alentadores para 70 Ophiuchi. Las simulaciones indican que los planetas pueden mantener órbitas estables en las zonas habitables de ambas estrellas. Las variaciones de sus trayectorias siguen siendo por lo general lo bastante moderadas como para que continúen recibiendo una cantidad de energía compatible con los límites adoptados por los investigadores.

La orientación de la órbita también desempeña un papel. Un planeta que gira en el mismo plano que las dos estrellas es más estable en las condiciones estudiadas. Con una órbita inclinada 45°, las perturbaciones se vuelven importantes. La distancia a su estrella varía, lo que provoca cambios marcados en la energía recibida.

Los investigadores también estudiaron 36 Ophiuchi y Gamma Leonis. El primero también presenta regiones en las que los planetas podrían permanecer estables durante largos periodos. La situación difiere alrededor de Gamma Leonis: los movimientos de sus dos estrellas hacen que las zonas habitables estudiadas sean variables.

Un planeta de baja masa todavía podría escapar a las observaciones actuales de 70 Ophiuchi, y los cálculos muestran que un planeta así no está condenado automáticamente por la presencia de una segunda estrella.

Esta información puede servir a los futuros observatorios encargados de buscar directamente mundos cercanos parecidos a la Tierra. Los autores citan en particular el futuro Habitable Worlds Observatory.

Si se detecta un planeta alrededor de 70 Ophiuchi, su órbita real podrá entonces compararse con estas simulaciones para evaluar su estabilidad durante largos periodos.