🧠 Uma simples pressão transforma células da pele em neurônios

Uma pressão de alguns milissegundos ajuda células da pele a se transformar em células nervosas.

Uma célula da pele e um neurônio, no entanto, não têm muita coisa em comum. Uma protege nosso corpo, o outro transmite mensagens no cérebro. Mas elas possuem praticamente o mesmo DNA. O que muda é a parte dessas instruções que cada célula utiliza.

Há vários anos, os pesquisadores sabem agir sobre essas instruções para mudar a função de uma célula. O problema é que algumas são difíceis de alcançar. O DNA fica muito compactado dentro do núcleo, e os genes necessários para a transformação às vezes permanecem inacessíveis às ferramentas utilizadas em laboratório.

Uma equipe da Universidade da Califórnia em Los Angeles tentou uma abordagem surpreendentemente simples: fazer células da pele de camundongos passarem por canais microscópicos mais estreitos que seu núcleo. Durante alguns milissegundos, ele é comprimido. O DNA então se solta temporariamente.

Os pesquisadores associaram essa pressão a uma ferramenta chamada CRISPRa. Ao contrário das técnicas que cortam o DNA para modificá-lo, ela serve para ativar genes já presentes. Assim, pode iniciar instruções que levam uma célula da pele a adotar as características de um neurônio.

Com o CRISPRa sozinho, cerca de 3% das células se tornavam células neuronais. Ao adicionar a compressão, essa proporção chegava a aproximadamente 10%. Em seguida, a equipe preparou as células ativando outro gene, que as torna mais fáceis de transformar, antes de iniciar a conversão. A taxa então subiu para quase 40%.

Por que tentar produzir neurônios dessa maneira? As células nervosas humanas são difíceis de coletar. Produzi-las em laboratório poderia ajudar a estudar certas doenças do cérebro e testar novos medicamentos, sem a necessidade de coletar diretamente tecido cerebral.

Por enquanto, o experimento envolve células de camundongos cultivadas em laboratório. Os pesquisadores agora precisarão testar o método em outros tipos de células, especialmente humanas.