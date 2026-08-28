🌾 Las sabanas ya cubrían el noroeste de África hace 15 millones de años

Hace unos 15 millones de años ya existían en el noroeste de África paisajes abiertos similares a las sabanas, mucho antes del periodo que generalmente se considera el de su expansión.

Esta historia antigua es difícil de reconstruir directamente en tierra firme. Los suelos y los restos vegetales desaparecen a lo largo de millones de años. Sin embargo, los investigadores disponen de otro archivo: los sedimentos acumulados en el fondo del océano, frente al continente. Estos reciben continuamente polvo y materiales transportados desde las tierras vecinas.

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Algunas moléculas producidas por las plantas resisten especialmente bien esta larga conservación. Al estudiar estos rastros en capas sedimentarias de diferentes edades, los científicos pueden determinar qué grandes tipos de vegetación ocupaban antiguamente las tierras. Este método complementa los fósiles clásicos, distribuidos de manera muy desigual en África.

Los nuevos análisis indican que un cambio significativo ya estaba en marcha durante el Mioceno medio. Hace unos 15 millones de años, los paisajes del noroeste africano contaban con una proporción importante de vegetación abierta. Por lo tanto, las sabanas no habrían esperado a las transformaciones mucho más recientes que suelen asociarse con su gran expansión por el continente.

Para comprender esta diferencia, es necesario distinguir entre la aparición de una sabana y la posterior dominación de ciertos tipos de hierba. Las sabanas reúnen entornos donde las gramíneas ocupan un lugar importante, junto con árboles más o menos espaciados. Su propia vegetación también cambió con el tiempo. Por ello, los paisajes antiguos no se parecían necesariamente a las grandes sabanas africanas actuales.

Los datos anteriores habían mostrado, en particular, una fuerte expansión posterior de las gramíneas denominadas C4. Este nombre designa una forma particular de captar carbono durante la fotosíntesis. Esta característica favorece a muchas hierbas bajo temperaturas elevadas y en ciertos ambientes secos. Sin embargo, su expansión no marca necesariamente el nacimiento de los primeros paisajes abiertos.

Esta nueva cronología también sitúa a los animales del Mioceno en un escenario diferente. Trabajos anteriores han demostrado que los herbívoros africanos y las plantas espinosas ya se diversificaban hace más de 10 millones de años. Los espacios más abiertos pudieron modificar los recursos alimentarios y las relaciones entre plantas y animales mucho antes de la dominación de las sabanas modernas.

Los sedimentos marinos permiten ahora seguir esta transformación durante un largo periodo, sin depender únicamente de los escasos yacimientos fósiles terrestres. Así, los investigadores pueden comparar la evolución de la vegetación con los cambios del clima y de los animales. Esta cronología debería ayudar especialmente a determinar cuándo se establecieron los distintos tipos de sabana en el noroeste de África.