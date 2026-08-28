🌾 Des savanes couvraient déjà l’Afrique du Nord-Ouest il y a 15 millions d’années

Des paysages ouverts proches des savanes existaient en Afrique du Nord-Ouest il y a environ 15 millions d’années, bien avant la période généralement retenue pour leur expansion.

Cette histoire ancienne est difficile à reconstruire directement sur terre. Les sols et les restes de végétaux disparaissent au fil de millions d’années. Les chercheurs disposent toutefois d’une autre archive : les sédiments accumulés au fond de l’océan, au large du continent. Ils reçoivent continuellement des poussières et des matières transportées depuis les terres voisines.

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Certaines molécules produites par les plantes résistent particulièrement bien à cette longue conservation. En étudiant ces traces dans des couches sédimentaires d’âges différents, les scientifiques peuvent retrouver quels grands types de végétation occupaient autrefois les terres. Cette méthode complète les fossiles classiques, très inégalement répartis en Afrique.

Les nouvelles analyses indiquent qu’un changement marqué était déjà engagé au Miocène moyen. Vers 15 millions d’années avant notre époque, les paysages du nord-ouest africain comportaient une part importante de végétation ouverte. Les savanes n’auraient donc pas attendu les transformations beaucoup plus récentes souvent associées à leur grande expansion sur le continent.

Pour comprendre cette différence, il faut distinguer l’apparition d’une savane de la domination ultérieure de certaines herbes. Les savanes regroupent des milieux où les graminées occupent une place importante, avec des arbres plus ou moins espacés. Leur végétation a elle-même changé au cours du temps. Les paysages anciens ne ressemblaient donc pas forcément aux grandes savanes africaines actuelles.

Les données précédentes avaient notamment montré une forte progression plus tardive des graminées dites C4. Ce nom désigne une manière particulière de capter le carbone pendant la photosynthèse. Elle avantage de nombreuses herbes sous des températures élevées et dans certains environnements secs. Leur essor ne marque cependant pas nécessairement la naissance des premiers paysages ouverts.

Cette nouvelle chronologie replace aussi les animaux du Miocène dans un décor différent. Des travaux antérieurs ont montré que les herbivores africains et les plantes épineuses se diversifiaient déjà il y a plus de 10 millions d’années. Des espaces plus ouverts ont pu modifier les ressources alimentaires et les relations entre plantes et animaux bien avant la domination des savanes modernes.

Les sédiments marins permettent maintenant de suivre cette transformation sur une longue durée, sans dépendre uniquement de rares sites fossiles terrestres. Les chercheurs peuvent ainsi comparer l’évolution de la végétation avec les changements du climat et des animaux. Cette chronologie devrait notamment aider à déterminer quand les différents types de savanes se sont installés en Afrique du Nord-Ouest.