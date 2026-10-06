🦠 Una bacteria se propaga por todo el mundo al perder genes

Una salmonela muy extendida parece haber ganado terreno después de perder ciertas partes de su ADN.

Los investigadores se interesaron por ST34, una familia de salmonelas presente hoy en numerosos países. Estas bacterias pueden pasar de los animales a los seres humanos y provocar infecciones intestinales. Para reconstruir su evolución, el equipo comparó cerca de 45 000 genomas de salmonelas procedentes de distintas regiones y épocas.

Bacteria con sus flagelos.

Imagen ilustrativa de Pixabay

El genoma contiene las instrucciones necesarias para el funcionamiento de un organismo. Estas instrucciones se distribuyen en porciones de ADN llamadas genes. Por tanto, podría pensarse que una bacteria necesariamente se vuelve menos eficiente cuando pierde genes. En el caso de ST34, los investigadores observaron lo contrario.

Una primera modificación afecta a un gen llamado dinB. Este interviene normalmente cuando la bacteria tiene que copiar un ADN dañado. En ST34, una mutación altera su funcionamiento, y este cambio tiene posteriormente consecuencias sobre la actividad de otros genes.

Los investigadores observaron especialmente efectos en los flagelos. Estos largos filamentos situados en la superficie de la bacteria le permiten desplazarse. Tras la modificación de dinB, ST34 perdió otro gen que participa en la fabricación de estos flagelos.

Esta sucesión de cambios parece haber proporcionado una ventaja a la bacteria en el intestino. Los investigadores lo comprobaron mediante experimentos en los que distintas salmonelas competían entre sí. ST34 podía desarrollarse mejor que algunas otras líneas.

El orden de las modificaciones parece ser importante. El análisis de la evolución de ST34 indica que la mutación del primer gen apareció antes de la pérdida del segundo. Estos cambios sucesivos acompañaron la propagación de esta familia de salmonelas por todo el mundo.

Este estudio ofrece una pista para vigilar la aparición de nuevas líneas. Los investigadores podrán buscar secuencias similares de mutaciones en otras bacterias responsables de enfermedades.