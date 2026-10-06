🦠 Une bactérie se répand mondialement en perdant des gènes

Une salmonelle très répandue semble avoir gagné du terrain après avoir perdu certaines parties de son ADN.

Les chercheurs se sont intéressés à ST34, une famille de salmonelles aujourd'hui présente dans de nombreux pays. Ces bactéries peuvent passer des animaux aux humains et provoquer des infections intestinales. Pour retracer leur évolution, l'équipe a comparé près de 45 000 génomes de salmonelles provenant de différentes régions et périodes.

Bactérie avec ses flagelles.

Image d'illustration Pixabay

Le génome contient les instructions nécessaires au fonctionnement d'un organisme. Ces instructions sont réparties dans des portions d'ADN appelées gènes. On pourrait donc penser qu'une bactérie devient forcément moins performante lorsqu'elle en perd. Dans le cas de ST34, les chercheurs ont observé l'inverse.

Une première modification touche un gène nommé dinB. Celui-ci intervient normalement lorsque la bactérie doit copier un ADN endommagé. Chez ST34, une mutation perturbe son fonctionnement, et ce changement a ensuite des conséquences sur l'activité d'autres gènes.

Les chercheurs ont notamment observé des effets sur les flagelles. Ces longs filaments placés à la surface de la bactérie lui permettent de se déplacer. Après la modification de dinB, ST34 a perdu un autre gène participant à la fabrication de ces flagelles.

Cette succession de changements semble avoir donné un avantage à la bactérie dans l'intestin. Les chercheurs l'ont vérifié lors d'expériences où différentes salmonelles étaient mises en concurrence. ST34 pouvait alors mieux se développer que certaines autres lignées.

L'ordre des modifications semble avoir son importance. L'analyse de l'évolution de ST34 indique que la mutation du premier gène est apparue avant la perte du second. Ces changements successifs ont accompagné la diffusion de cette famille de salmonelles à travers le monde.

Cette étude fournit une piste pour surveiller l'apparition de nouvelles lignées. Les chercheurs pourront rechercher des enchaînements similaires de mutations chez d'autres bactéries responsables de maladies.