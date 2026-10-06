🦠 Uma bactéria se espalha pelo mundo ao perder genes

Uma salmonela muito disseminada parece ter ganhado espaço após perder certas partes de seu DNA.

Os pesquisadores estudaram a ST34, uma família de salmonelas atualmente presente em muitos países. Essas bactérias podem passar dos animais para os seres humanos e causar infecções intestinais. Para reconstruir sua evolução, a equipe comparou quase 45 mil genomas de salmonelas provenientes de diferentes regiões e períodos.

Bactéria com seus flagelos.

Imagem ilustrativa Pixabay

O genoma contém as instruções necessárias para o funcionamento de um organismo. Essas instruções estão distribuídas em porções de DNA chamadas genes. Portanto, seria possível pensar que uma bactéria necessariamente se torna menos eficiente quando perde alguns deles. No caso da ST34, os pesquisadores observaram o contrário.

A primeira modificação afeta um gene chamado dinB. Ele normalmente atua quando a bactéria precisa copiar um DNA danificado. Na ST34, uma mutação perturba seu funcionamento, e essa mudança posteriormente tem consequências sobre a atividade de outros genes.

Os pesquisadores observaram efeitos especialmente nos flagelos. Esses longos filamentos localizados na superfície da bactéria permitem que ela se desloque. Após a modificação de dinB, a ST34 perdeu outro gene envolvido na fabricação desses flagelos.

Essa sucessão de mudanças parece ter proporcionado uma vantagem à bactéria no intestino. Os pesquisadores verificaram isso em experimentos nos quais diferentes salmonelas eram colocadas em competição. A ST34 conseguia então se desenvolver melhor do que algumas outras linhagens.

A ordem das modificações parece ser importante. A análise da evolução da ST34 indica que a mutação do primeiro gene surgiu antes da perda do segundo. Essas mudanças sucessivas acompanharam a disseminação dessa família de salmonelas pelo mundo.

Este estudo oferece uma pista para monitorar o surgimento de novas linhagens. Os pesquisadores poderão procurar sequências semelhantes de mutações em outras bactérias responsáveis por doenças.