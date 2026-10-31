🧬 La diferencia entre el cerebro humano y el de los chimpancés causada por... ¿un virus?

Un virus desaparecido hace millones de años podría haber contribuido a una diferencia entre el cerebro humano y el de los chimpancés.

Compartimos casi todos nuestros genes con los chimpancés. Sin embargo, nuestros cerebros no se desarrollan exactamente de la misma manera. Para comprender por qué, los investigadores intentan averiguar qué genes se activan o permanecen inactivos durante el crecimiento.

Representación de la evolución humana.

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Un equipo de la Universidad de Lund, en Suecia, descubrió que una antigua infección viral había dejado una huella importante en el ADN de los chimpancés. El virus, llamado PTERV1, pertenecía a una familia capaz de insertar su propio material genético en el de las células que infecta. Estos fragmentos de ADN pueden pasar después a las generaciones siguientes.

En los chimpancés, una de estas antiguas secuencias virales se encuentra cerca de un gen llamado LINC00662. Este gen está activo durante las primeras etapas del desarrollo del cerebro humano, pero permanece inactivo en los chimpancés. Los investigadores se preguntaron si la secuencia dejada por el virus impedía su activación.

Para comprobarlo, fabricaron en el laboratorio diminutos modelos de tejido cerebral a partir de células humanas y de chimpancés. Estas estructuras, llamadas organoides, permiten estudiar algunos fenómenos del desarrollo cerebral sin trabajar directamente con un cerebro vivo.

Después, el equipo eliminó la secuencia viral de células de chimpancé mediante la herramienta CRISPR. El resultado fue inmediato en el aspecto estudiado: el gen, hasta entonces inactivo, volvió a funcionar. Por tanto, la huella del virus desempeñaba un papel en su inactivación en los chimpancés.

Los investigadores realizaron el experimento inverso en modelos de cerebro humano: desactivaron LINC00662. Entonces disminuyó la actividad de varios genes relacionados con la formación de las células nerviosas y sus conexiones. Esto indica que LINC00662 participa en el desarrollo cerebral, aunque su función exacta aún está por comprenderse.

Atención: el estudio no demuestra que un virus sea el único responsable de la inteligencia humana. El cerebro evolucionó bajo el efecto de numerosos cambios genéticos y biológicos. Aquí, los investigadores identificaron un mecanismo concreto, observado en células y modelos de tejido cerebral, no una explicación general de todas nuestras diferencias.

Este descubrimiento recuerda que una antigua infección puede dejar huellas mucho más allá de los animales a los que afectó. Fragmentos de virus integrados en el ADN hace millones de años aún podrían influir en la manera en que funcionan los genes hoy en día.