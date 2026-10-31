🧬 A diferença entre o cérebro humano e o dos chimpanzés causada por... um vírus?

Um vírus desaparecido há milhões de anos pode ter contribuído para uma diferença entre o cérebro humano e o dos chimpanzés.

Compartilhamos quase todos os nossos genes com os chimpanzés. Ainda assim, nossos cérebros não se desenvolvem exatamente da mesma forma. Para entender o motivo, os pesquisadores procuram descobrir quais genes são ativados ou permanecem inativos durante o crescimento.

Representação da evolução humana.

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Uma equipe da Universidade de Lund, na Suécia, descobriu que uma antiga infecção viral havia deixado uma marca importante no DNA dos chimpanzés. O vírus, chamado PTERV1, pertencia a uma família capaz de inserir seu próprio material genético no das células que infecta. Esses fragmentos de DNA podem então passar para as gerações seguintes.

Nos chimpanzés, uma dessas antigas sequências virais está localizada perto de um gene chamado LINC00662. Esse gene é ativo durante as primeiras etapas do desenvolvimento do cérebro humano, mas permanece silencioso nos chimpanzés. Os pesquisadores se perguntaram se a sequência deixada pelo vírus impedia sua ativação.

Para verificar isso, eles fabricaram em laboratório minúsculos modelos de tecido cerebral a partir de células humanas e de chimpanzés. Essas estruturas, chamadas organoides, permitem estudar certos fenômenos do desenvolvimento cerebral sem trabalhar diretamente com um cérebro vivo.

Em seguida, a equipe removeu a sequência viral de células de chimpanzés usando a ferramenta CRISPR. O resultado foi imediato no aspecto estudado: o gene, até então silencioso, voltou a funcionar. A marca do vírus realmente desempenhava um papel em sua inativação nos chimpanzés.

Os pesquisadores fizeram o experimento inverso em modelos de cérebro humano: desativaram o LINC00662. A atividade de vários genes relacionados à formação das células nervosas e de suas conexões diminuiu. Isso indica que o LINC00662 participa do desenvolvimento cerebral, embora seu papel exato ainda precise ser compreendido.

Atenção: o estudo não mostra que um vírus seria, sozinho, responsável pela inteligência humana. O cérebro evoluiu sob o efeito de inúmeras mudanças genéticas e biológicas. Aqui, os pesquisadores identificaram um mecanismo específico, observado em células e modelos de tecido cerebral, e não uma explicação geral para todas as nossas diferenças.

Essa descoberta lembra que uma antiga infecção pode deixar marcas muito além dos animais que atingiu. Fragmentos de vírus integrados ao DNA há milhões de anos ainda podem influenciar a maneira como os genes funcionam hoje.