🧬 La différence entre le cerveau humain et celui des chimpanzés causée par... un virus ?

Un virus disparu depuis des millions d'années pourrait avoir contribué à une différence entre le cerveau humain et celui des chimpanzés.

Nous partageons presque tous nos gènes avec les chimpanzés. Pourtant, nos cerveaux ne se développent pas exactement de la même façon. Pour comprendre pourquoi, les chercheurs cherchent à savoir quels gènes sont activés ou restent éteints pendant la croissance.

Représentation de l'évolution humaine.

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Une équipe de l'Université de Lund, en Suède, a découvert qu'une ancienne infection virale avait laissé une trace importante dans l'ADN des chimpanzés. Le virus, nommé PTERV1, appartenait à une famille capable d'insérer son propre matériel génétique dans celui des cellules qu'il infecte. Ces morceaux d'ADN peuvent ensuite passer aux générations suivantes.

Chez les chimpanzés, l'une de ces anciennes séquences virales se trouve près d'un gène appelé LINC00662. Ce gène est actif pendant les premières étapes du développement du cerveau humain, mais il reste silencieux chez les chimpanzés. Les chercheurs se sont demandé si la séquence laissée par le virus empêchait son activation.

Pour le vérifier, ils ont fabriqué en laboratoire de minuscules modèles de tissu cérébral à partir de cellules humaines et de chimpanzés. Ces structures, appelées organoïdes, permettent d'étudier certains phénomènes du développement du cerveau sans travailler directement sur un cerveau vivant.

Puis l'équipe a retiré la séquence virale de cellules de chimpanzés à l'aide de l'outil CRISPR. Le résultat a été immédiat sur le point étudié : le gène jusque-là silencieux s'est remis à fonctionner. La trace du virus jouait donc bien un rôle dans son extinction chez les chimpanzés.

Les chercheurs ont fait l'expérience inverse dans des modèles de cerveau humain : ils ont désactivé LINC00662. L'activité de plusieurs gènes liés à la formation des cellules nerveuses et de leurs connexions a alors diminué. Cela indique que LINC00662 participe au développement cérébral, même si son rôle exact reste à comprendre.

Attention, l'étude ne montre pas qu'un virus serait à lui seul responsable de l'intelligence humaine. Le cerveau a évolué sous l'effet de très nombreux changements génétiques et biologiques. Ici, les chercheurs ont identifié un mécanisme précis, observé dans des cellules et des modèles de tissu cérébral, pas une explication générale de toutes nos différences.

Cette découverte rappelle qu'une ancienne infection peut laisser des traces bien au-delà des animaux qu'elle a touchés. Des fragments de virus intégrés à l'ADN il y a des millions d'années pourraient encore influencer la manière dont les gènes fonctionnent aujourd'hui.