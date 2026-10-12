🌟 James Webb descubre cuasiestrellas de solo el doble de la masa de Júpiter

James Webb acaba de detectar astros tan ligeros que difuminan aún más la frontera entre estrellas y planetas.

El descubrimiento se encuentra en IC 348, una región donde nacen estrellas a unos 1.000 años luz de la Tierra. El telescopio espacial identificó allí enanas marrones cuya masa desciende hasta solo el doble de la de Júpiter. Son las enanas marrones menos masivas conocidas hasta la fecha.

Representación artística de una enana marrón, un objeto formado como una estrella, pero con una masa insuficiente para mantener la fusión del hidrógeno.

Crédito: NASA, ESA, Caltech

Una estrella nace cuando una nube de gas se colapsa bajo su propio peso. La materia se concentra, se calienta y finalmente permite que se produzcan reacciones nucleares duraderas en su centro. Una enana marrón comienza de forma comparable, pero sigue siendo demasiado ligera para mantener la fusión del hidrógeno como una estrella verdadera. A veces se las denomina «estrellas fallidas».

¿Hasta dónde puede funcionar este mecanismo con muy poca materia? Esa es precisamente la pregunta que plantea IC 348. En 2022, James Webb ya había encontrado allí enanas marrones con una masa de entre tres y cuatro veces la de Júpiter. Nuevas observaciones han permitido bajar aún más.

Los astrónomos utilizaron primero la cámara infrarroja NIRCam en 2024. Esta luz permite detectar objetos jóvenes que aún están calientes en medio de las nubes de polvo. Después analizaron su luz con el instrumento NIRSpec en 2025. Esta segunda etapa permite obtener información sobre su naturaleza y estimar su masa.

Mosaico de detalles de la región IC 348 observada por James Webb, que muestra, entre otros elementos, estrellas ocultas, chorros de estrellas jóvenes y galaxias de fondo.

Crédito: NASA, ESA, CSA, K. Luhman (PSU), C. Alves de Oliveira (ESA), M. Zamani (ESA/Webb)

Los objetos más ligeros alcanzan aproximadamente el 0,19 % de la masa del Sol. Un valor tan bajo plantea un problema para los modelos actuales de formación estelar. A esta escala, los investigadores deben explicar cómo una nube de gas puede colapsarse y producir un objeto independiente tan pequeño.

Además, la masa no basta para distinguir claramente un planeta de una enana marrón. Un planeta suele formarse en el disco de materia que rodea a una estrella. Las enanas marrones observadas aquí parecen haber nacido directamente del colapso de una nube, como las estrellas. Sin embargo, su masa puede ser comparable a la de planetas grandes.

Una observación hace que esta frontera resulte aún más sorprendente. Una de las enanas marrones con una masa cercana al doble de la de Júpiter presenta indicios de un disco a su alrededor. Este disco contiene gas y polvo, los materiales a partir de los cuales pueden formarse planetas. Sin embargo, no se ha detectado ningún planeta en él.

Ahora los investigadores podrán buscar hasta qué masa mínima sigue siendo posible este modo de formación. También quieren saber si objetos tan ligeros pueden realmente formar sus propios planetas. En ese caso, el cuerpo central de un sistema así sería un astro cuya masa sería comparable a la de un planeta gigante.