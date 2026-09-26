🔭 Webb detecta 27 pequeños objetos ocultos más allá de Neptuno

En los confines del Sistema Solar, se han detectado 27 objetos diminutos.

Estos objetos orbitan alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno. Los astrónomos los llaman objetos transneptunianos. Se consideran restos de la materia que rodeaba al joven Sol hace más de 4.000 millones de años. Su estudio permite, por tanto, encontrar indicios de las condiciones en las que se formaron los planetas.

Esta ilustración representa un objeto transneptuniano, un pequeño cuerpo helado y poco luminoso que orbita alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno. Estos objetos son tan pequeños que incluso con los telescopios espaciales Hubble y Webb de la NASA solo aparecen como diminutos puntos apenas visibles.

Ilustración: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

El telescopio espacial James Webb detectó 27 gracias a su gran sensibilidad en el infrarrojo. El más pequeño mide aproximadamente 5 km de diámetro. Es unas cinco veces menor que el tamaño de los objetos más pequeños de este tipo que pueden observar los telescopios terrestres más sensibles.

Detectar cuerpos tan débiles requiere un método especial. Los astrónomos combinaron varias imágenes teniendo en cuenta el desplazamiento esperado de estos objetos en el cielo. Su tenue luz se suma entonces en el lugar correcto, lo que permite destacar fuentes invisibles en las imágenes tomadas por separado. Después, un sistema de aprendizaje automático ayudó a eliminar las falsas detecciones.

Hubble aportó una segunda información. Webb observa principalmente en el infrarrojo, mientras que Hubble capta su luz visible. Al combinar ambas observaciones, los investigadores pudieron determinar sus colores. Estos pequeños cuerpos tienen colores similares a los de objetos transneptunianos mucho más grandes.

Este detalle cuenta parte de su historia. Los colores dependen, entre otros factores, de los materiales presentes en su superficie. Su aspecto aún conserva la huella de las regiones donde se formaron en el joven Sistema Solar.

Los astrónomos también compararon el número de objetos según su luminosidad, lo que proporciona información sobre su tamaño. Encuentran menos objetos muy pequeños de lo que predecían algunos modelos. Sin embargo, las poblaciones con órbitas llamadas «frías» y «calientes» presentan una distribución de tamaños bastante similar.

Los objetos de la población fría permanecieron en una región relativamente estable. Una parte de la población caliente se habría formado más cerca del Sol, antes de ser desplazada hacia el exterior cuando los planetas gigantes cambiaron de órbita. Encontrar características comunes en estos dos grupos proporciona, por tanto, nuevas restricciones sobre el nacimiento de los primeros cuerpos sólidos pequeños.

Los 27 descubrimientos solo representan una muestra de una porción muy pequeña del cielo. Observaciones más amplias podrán determinar si se confirma la aparente escasez de objetos diminutos. También permitirán precisar hasta qué tamaños estos cuerpos conservan las huellas químicas de su lugar de formación.