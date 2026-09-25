🌍 La naturaleza podría calentar por sí sola el planeta, y no precisamente poco

El calentamiento podría desencadenar por sí mismo emisiones naturales capaces de hacer que la temperatura mundial siga aumentando.

Para comprender este mecanismo, hay que observar qué ocurre en ciertos entornos cuando el planeta se calienta. El permafrost se descongela, los incendios queman más vegetación y las zonas húmedas producen metano. Estos fenómenos liberan dióxido de carbono o metano, dos gases que retienen el calor en la atmósfera.

Imagen: Jürgen Jester / Pixabay

El resultado forma un bucle: las actividades humanas calientan el clima y, después, ese calentamiento provoca nuevas emisiones. Estas, a su vez, intensifican el aumento de las temperaturas. Un equipo internacional ha intentado estimar el efecto acumulado de cuatro grandes fuentes: permafrost, incendios, zonas húmedas y aguas continentales como los lagos.

Según sus cálculos, estas emisiones provocadas por el calentamiento podrían aumentar entre un 20 y un 30 % el incremento de las temperaturas previsto a lo largo del siglo. Esto representaría aproximadamente entre 0,2 y 0,4 °C adicionales de aquí a 2100, según la cantidad de gases de efecto invernadero que la humanidad siga emitiendo.

En un escenario en el que las emisiones humanas disminuyan considerablemente, el efecto adicional alcanzaría aproximadamente 0,2 °C en 2100. En un escenario en el que se mantengan más elevadas, se acercaría a 0,4 °C. No obstante, los investigadores indican un margen de incertidumbre de alrededor de 0,2 °C en torno a estas estimaciones.

El permafrost permite comprender por qué el fenómeno puede prolongarse. Estos suelos, congelados desde hace mucho tiempo, contienen materia orgánica. Cuando se descongelan, los microbios pueden descomponerla y liberar dióxido de carbono o metano. Por tanto, el proceso no se detiene necesariamente en cuanto las emisiones humanas dejan de aumentar.

Las zonas húmedas y los lagos también reaccionan a la temperatura. En algunos entornos pobres en oxígeno, los microbios producen más metano cuando las condiciones se vuelven más cálidas. Los incendios constituyen otra fuente: liberan rápidamente una parte del carbono almacenado en la vegetación y los suelos.

Estos fenómenos se conocen desde hace mucho tiempo, pero su efecto combinado todavía está ausente o se incluye de forma incompleta en muchas proyecciones climáticas.

Incluso después de alcanzar emisiones humanas netas cero, algunas de estas fuentes naturales podrían seguir actuando durante décadas. Por ello, los autores piden integrarlas mejor en los futuros modelos climáticos y en los cálculos de las cantidades de carbono que la humanidad todavía puede emitir para limitar el aumento de las temperaturas.