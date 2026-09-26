🔭 Webb identifica 27 pequenos objetos escondidos além de Netuno

Nos confins do Sistema Solar, 27 objetos minúsculos acabam de ser detectados.

Esses objetos orbitam o Sol além da órbita de Netuno. Os astrônomos os chamam de objetos transnetunianos. Eles são considerados remanescentes da matéria que cercava o jovem Sol, há mais de 4 bilhões de anos. Seu estudo permite, portanto, encontrar vestígios das condições em que os planetas se formaram.

Esta ilustração representa um objeto transnetuniano, um pequeno corpo gelado e pouco luminoso que orbita o Sol além da órbita de Netuno. Esses objetos são tão pequenos que, mesmo com os telescópios espaciais Hubble e Webb, da NASA, aparecem apenas como minúsculos pontos quase imperceptíveis.

Ilustração: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

O telescópio espacial James Webb detectou 27 deles graças à sua grande sensibilidade no infravermelho. O menor mede cerca de 5 km de diâmetro. Isso corresponde a aproximadamente um quinto do tamanho dos menores objetos desse tipo acessíveis aos telescópios terrestres mais sensíveis.

Detectar corpos tão fracos exige um método específico. Os astrônomos combinaram várias imagens levando em conta o deslocamento esperado desses objetos no céu. Sua luz tênue então se soma no lugar certo, permitindo destacar fontes invisíveis nas imagens analisadas separadamente. Em seguida, um sistema de aprendizado de máquina ajudou a eliminar as falsas detecções.

O Hubble forneceu uma segunda informação. O Webb observa principalmente no infravermelho, enquanto o Hubble capta sua luz visível. Ao combinar os dois, os pesquisadores puderam determinar suas cores. Esses pequenos corpos têm cores semelhantes às de objetos transnetunianos muito maiores.

Esse detalhe revela parte de sua história. As cores dependem, entre outros fatores, dos materiais presentes em sua superfície. Sua aparência ainda conserva a assinatura das regiões onde se formaram no jovem Sistema Solar.

Os astrônomos também compararam o número de objetos de acordo com seu brilho, o que fornece informações sobre seu tamanho. Eles encontram menos objetos muito pequenos do que alguns modelos previam. As populações com órbitas chamadas de «frias» e «quentes» apresentam, contudo, uma distribuição de tamanhos bastante semelhante.

Os objetos da população fria permaneceram em uma região relativamente estável. Parte da população quente teria se formado mais perto do Sol, antes de ser empurrada para o exterior quando os planetas gigantes mudaram de órbita. Encontrar características comuns nesses dois grupos fornece, portanto, novas restrições sobre o nascimento dos primeiros pequenos corpos sólidos.

As 27 descobertas representam apenas uma amostra de uma porção muito pequena do céu. Observações mais amplas poderão determinar se a aparente escassez de objetos minúsculos se confirma. Elas também permitirão esclarecer até que tamanhos esses corpos conservam os vestígios químicos do local onde se formaram.