✈️ Des avions écartés automatiquement pour laisser passer un appareil prioritaire

Un avion contraint de changer brutalement de route pourrait bientôt recevoir un passage dégagé en quelques secondes, sans réorganiser manuellement tout le trafic alentour.

Des chercheurs ont conçu une méthode appelée Plan-and-Avoid pour coordonner plusieurs appareils autour d'une trajectoire déclarée prioritaire. Cette priorité peut concerner un avion en difficulté, un appareil peu manœuvrable ou une mission particulière. Le principe est simple : sa route doit rester libre, donc ce sont les autres appareils qui s'adaptent.

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Pour comprendre, le système commence par calculer la trajectoire que l'avion prioritaire doit suivre. Il prévoit ensuite les positions futures des appareils voisins. S'il détecte que deux trajectoires risquent de passer trop près, il prépare une modification pour l'autre avion. Cette consigne respecte les possibilités de déplacement de l'appareil concerné.

La méthode ne cherche donc pas seulement à éviter une collision imminente. Elle maintient une distance de sécurité définie à l'avance entre les avions. Elle tient aussi compte de l'incertitude sur leurs positions et leurs mouvements, car une trajectoire réelle ne suit jamais parfaitement une ligne calculée.

Les chercheurs ont testé leur système avec des données réelles de trafic aérien enregistrées autour de Washington, aux États-Unis. Ils ont simulé plus de 900 atterrissages forcés, représentant plus de 140 heures de vol. Ces scénarios ont produit 575 situations distinctes où des trajectoires entraient en conflit.

Dans tous ces cas, le programme a trouvé des consignes réalisables pour les appareils devant s'écarter. Le traitement complet a demandé au maximum 5,7 secondes sur un ordinateur personnel. Ce délai inclut même une seconde simulée pour l'aller-retour des informations entre les appareils et le système.

Ce temps compte particulièrement dans une situation d'urgence. Une route vers un terrain d'atterrissage approprié peut traverser le trafic déjà présent. Modifier successivement les plans de vol à la main prendrait du temps. Ici, les avions coopérants reçoivent directement une consigne adaptée pour libérer le passage.

La prochaine étape portera notamment sur les retards provoqués chez les avions détournés de leur route. Il faudra mesurer leur importance et leurs conséquences opérationnelles avant d'envisager l'emploi d'une telle coordination dans des conditions réelles.