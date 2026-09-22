🐋 Le chant d’une baleine plus rapide que le son ?

Le chant d’une baleine peut sembler parcourir l’océan plus vite que le son... Mais comment le son peut-il lui-même être supersonique ?

Pour comprendre, il faut suivre deux chemins. Une partie du son va directement de l’animal vers un récepteur. Une autre atteint d’abord la surface de l’eau, puis revient sous forme d’écho. Les deux signaux arrivent presque ensemble lorsque la baleine ou le récepteur se trouve assez près de la surface.

Baleine à bosse et son petit sous la surface de l’océan.

Source : Elianne Dipp / Pexels

Ces deux versions du même son peuvent se superposer. Selon leur décalage, certaines parties se renforcent et d’autres s’atténuent. Le maximum du signal reçu peut ainsi apparaître plus tôt que prévu. Si l’on mesure seulement le déplacement de ce maximum, on calcule alors une vitesse apparente supérieure à celle du son.

Pourtant, aucune information ne voyage à cette vitesse. Les simulations de John L. Spiesberger et Eugene Terray montrent que l’information reste plus lente que le son dans l’eau. Le phénomène vient donc de la forme du signal reçu, modifiée par l’interférence entre le trajet direct et l’écho.

Autrement dit, le pic observé n’est pas un objet qui aurait réellement traversé l’eau à une vitesse anormale. Il résulte de l’addition de plusieurs ondes arrivées par des chemins différents. Cette distinction évite un paradoxe : les lois habituelles de propagation restent respectées.

Les chercheurs ont étudié ce mécanisme avec des simulations numériques. Leur travail concerne des paquets d’ondes acoustiques dans un milieu où toutes les fréquences se propagent normalement à la même vitesse.

Les baleines offrent un cas concret particulièrement intéressant. Leurs appels peuvent parcourir de grandes distances et se réfléchir sur la surface. Tenir compte de ces interférences pourrait modifier la façon dont un réseau de microphones sous-marins estime la position d’un animal à partir du temps d’arrivée des sons.

L’étude reste théorique et repose sur des simulations. Les auteurs indiquent toutefois que l’effet devrait pouvoir être testé expérimentalement. Des mesures contrôlées permettraient notamment de vérifier dans quelles conditions un écho déplace assez le pic acoustique pour produire cette vitesse apparente.