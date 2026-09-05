🧠 Crises d’épilepsie : des boucles dans le cerveau

La manière dont les connexions du cerveau sont orientées pourrait influencer la facilité avec laquelle une activité épileptique se propage.

Coupe coronale du cerveau profond montrant l’orientation des fibres nerveuses, plusieurs structures anatomiques et des faisceaux reconstruits par imagerie de diffusion.

Crédit : J.J. Lemaire / Institut Pascal

Le cerveau peut être représenté comme un réseau. Ses différentes régions forment des nœuds, reliés par des connexions qui transportent des signaux. Or ces échanges ne sont pas toujours équivalents dans les deux directions. Une région peut davantage transmettre de l’activité à une autre qu’en recevoir.

Les chercheurs ont étudié cette organisation avec des simulations informatiques de crises d’épilepsie. Leur modèle décrit l’activité de régions cérébrales reliées entre elles. L’objectif était de déterminer quelles propriétés générales du réseau favorisent ou freinent le passage vers une activité ressemblant à une crise.

Un facteur ressort particulièrement : l’organisation des connexions selon une direction globale. Certains réseaux possèdent des circuits qui reviennent facilement vers leur point de départ. D’autres transmettent davantage l’activité dans une direction, avec moins de boucles. Cette différence modifie la manière dont une perturbation peut s’amplifier et circuler.

Dans les simulations, plusieurs mesures mathématiques de la structure du réseau sont étroitement liées à la tendance à produire des crises. Les auteurs ont notamment étudié la présence de boucles, la force globale des connexions et leur direction. Les relations deviennent plus nettes lorsque la taille du réseau simulé augmente.

Concrètement, une boucle permet à une activité de revenir vers des régions déjà stimulées. Ce retour peut contribuer à entretenir une perturbation au lieu de la laisser disparaître. À l’inverse, un réseau plus fortement organisé dans une direction peut limiter certains retours. Le modèle relie ainsi la forme du réseau à sa dynamique.

La prochaine étape consiste à confronter ces relations à des réseaux observés chez des patients. Si elles se retrouvent dans des mesures réelles, elles pourraient aider à mieux comprendre pourquoi certaines zones propagent plus facilement une crise.