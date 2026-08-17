🚀 La NASA finance 18 idées futuristes, voici les candidats prometteurs

La NASA vient de retenir 18 idées technologiques qui pourraient un jour transformer l’exploration spatiale. Certaines concernent directement la Lune, d’autres Saturne, Vénus, les exoplanètes ou les voyages interstellaires.

Ces projets appartiennent au programme NASA Innovative Advanced Concepts, plus connu sous le sigle NIAC. L’enveloppe totale atteint 3,2 millions de dollars. Chaque équipe recevra jusqu’à 175 000 dollars pour neuf mois de travail, afin d’examiner la faisabilité de son concept et d’identifier ses principaux obstacles techniques.

Illustration NASA (NIAC)

Plusieurs propositions visent les futures opérations lunaires. L’une prévoit des robots capables de rester en vol stationnaire pour explorer des tubes de lave sous la surface. Une autre porte sur le contrôle thermique de petits véhicules mobiles. Un troisième projet étudie l’intégration de sources de chaleur radio-isotopiques dans des combinaisons spatiales, afin de protéger les astronautes pendant les nuits lunaires, qui durent presque deux semaines terrestres.

Vénus figure aussi parmi les destinations envisagées. Son atmosphère très chaude impose des conditions sévères aux instruments et aux véhicules. Une équipe doit donc étudier une architecture capable d’augmenter leur résistance et leur durée de fonctionnement sur place.

Saturne inspire deux projets distincts. Le premier imagine une constellation de 10 000 minuscules satellites, pilotables individuellement, pour cartographier les anneaux et analyser leur environnement. Le second, nommé PRAXIS, explore une méthode de prélèvement direct dans les anneaux de Saturne, d’Uranus ou de Neptune.

D’autres équipes regardent bien au-delà du Système solaire. Une proposition porte sur des voiles solaires empilables, conçues pour atteindre de fortes variations de vitesse. Une autre étudie une production d’énergie thermophotovoltaïque utilisant une source radio-isotopique, avec l’objectif lointain d’alimenter des sondes interstellaires.

Les scientifiques veulent également améliorer l’observation de phénomènes aujourd’hui difficiles à mesurer. Certains concepts cherchent à distinguer des continents sur des exoplanètes, à observer les anneaux de photons autour des trous noirs ou à détecter de faibles ondes gravitationnelles liées à la formation des galaxies. Ces projets reposent toutefois encore sur des études théoriques et des architectures instrumentales à valider.

Deux projets se rapprochent davantage des préoccupations terrestres. L’un examine l’emploi d’un nuage de poussières contrôlable dans l’espace pour réduire une partie du rayonnement solaire reçu par la Terre. L’autre concerne la surveillance des débris en orbite, afin d’améliorer la connaissance de leur position et des risques associés.

Le programme NIAC sert précisément à tester ce type d’idées très en amont. Les équipes devront désormais établir ce qui peut réellement fonctionner, mesurer les performances possibles et repérer les limites physiques ou industrielles. Seuls les concepts jugés assez crédibles pourront prétendre à des phases d’étude supplémentaires.