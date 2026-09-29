🌍 La croûte terrestre se détache sous l’Italie

Sous l’Italie, une partie profonde de la croûte terrestre semble se détacher progressivement, avec des effets visibles jusqu’à la surface.

Les Apennins traversent la péninsule italienne sur environ 1 200 km. Cette chaîne présente depuis longtemps un comportement étonnant. Son centre s’étire, alors que son bord oriental continue de subir une compression. Certaines zones montent, d’autres s’abaissent, et les séismes enregistrent eux aussi ces mouvements opposés.

Carte orographique et hydrographique montrant les subdivisions de la chaîne des Apennins.

Crédit : Gaëlix / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Pour comprendre ce qui se passe, des chercheurs ont réuni plusieurs types d’observations. Ils ont notamment utilisé les déplacements mesurés par GPS, les déformations détectées par radar depuis des satellites et les données fournies par les séismes. Chaque méthode renseigne sur une partie différente de la structure et de ses mouvements.

L’ensemble dessine un scénario où la partie inférieure de la croûte se sépare de la partie située au-dessus. Cette roche profonde, plus dense, descend ensuite vers le manteau, la couche terrestre placée sous la croûte. Les géologues appellent ce phénomène une délamination.

Mais le détachement ne se produit pas partout au même moment. Il progresse selon un front qui se déplace lentement vers l’est, en direction de l’Adriatique. Cette progression rappelle l’ouverture d’une fermeture à glissière, d’où l’expression de « décollement » employée pour décrire le mécanisme.

Ce mouvement profond permet de relier plusieurs observations qui paraissaient contradictoires. Lorsque les matériaux denses s’enfoncent, ils modifient les forces exercées sur la croûte située au-dessus. Celle-ci peut alors s’étirer dans une zone et rester comprimée ailleurs, sans que ces deux comportements soient incompatibles.

L’histoire des Apennins aide aussi à comprendre cette situation. La chaîne s’est formée lorsque des mouvements tectoniques ont rapproché et épaissi des portions de croûte pendant des millions d’années. Par la suite, une partie des roches plongeant en profondeur a reculé, favorisant l’ouverture de la mer Tyrrhénienne et l’étirement de la région située derrière la chaîne.

L’intérêt de cette étude dépasse le cas italien. Les chercheurs disposent ici d’un exemple actuel où un mécanisme profond peut être comparé à des déplacements mesurés en surface. Les prochaines observations permettront notamment de suivre le déplacement du front de détachement et de mieux relier cette évolution aux déformations et aux séismes des Apennins.