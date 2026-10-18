🕷️ Cette "toile d’araignée" écoute les battements du cœur

Une structure inspirée d’une toile d’araignée parvient à détecter des sons très faibles en suivant directement les minuscules mouvements de l’air.

Un son n’est pas seulement quelque chose que nos oreilles perçoivent. Il correspond à un déplacement des particules présentes dans l’air. Les microphones habituels détectent surtout les variations de pression produites par ce mouvement. Les chercheurs ont choisi une autre approche, inspirée de certaines araignées capables de ressentir directement le déplacement de l’air avec leur toile.

Le capteur repose donc sur une structure extrêmement légère ressemblant à une petite toile. Sa grande souplesse lui permet de suivre les mouvements des particules d’air provoqués par une onde sonore. Cette approche facilite notamment la détection des sons faibles et graves, pour lesquels les déplacements de l’air peuvent être difficiles à mesurer avec une membrane rigide.

Reste à transformer ce mouvement minuscule en information exploitable. Les chercheurs utilisent pour cela de la lumière circulant dans une fibre optique. Les vibrations de la structure modifient le trajet optique dans le capteur. Ces variations sont ensuite converties en un signal représentant le son capté.

Le dispositif répond à des fréquences descendant jusqu’à 1 Hz, bien en dessous des sons audibles par l’être humain. Il peut également déterminer la direction du mouvement de l’air. Ces caractéristiques découlent de sa structure très souple, conçue pour se déplacer facilement avec le milieu environnant.

Les chercheurs l’ont notamment testé avec les battements du cœur. Ces sons sont faibles et concentrés dans les basses fréquences. Ils contiennent pourtant des informations utiles sur le fonctionnement des valves et la circulation du sang. Le capteur, placé sur le thorax, a enregistré ces signaux avec suffisamment de fidélité pour distinguer leurs principales composantes.

Cette méthode diffère d’un stéthoscope électronique classique, dont le capteur repose généralement sur une membrane ou une structure mécanique plus rigide. Ici, la partie sensible cherche au contraire à opposer très peu de résistance au mouvement. La lecture optique évite aussi de placer un circuit électrique directement sur cette structure légère.

Le dispositif reste un prototype de laboratoire et l’étude ne démontre pas encore son utilisation comme appareil médical courant. Sa sensibilité devra notamment rester fiable dans un environnement réel, où les mouvements du corps, les voix et les bruits extérieurs peuvent perturber la mesure.

Les chercheurs envisagent désormais ce principe pour des capteurs acoustiques à haute sensibilité, notamment dans le suivi physiologique. La structure peut aussi intéresser d’autres mesures où il faut détecter de très faibles mouvements d’air sans alourdir la partie qui les capte.