💀 Un crâne géant découvert dans les glaces de l'Antarctique

Un crâne géant semble avoir été découvert au milieu des glaces de l'Antarctique.

Cette forme apparaît sur des images de l'île Vega, prises depuis l'espace. La NASA les a publiées le 30 octobre 2026. Vue du dessus, une partie de l'île ressemble à un visage de profil, avec son œil sombre et sa mâchoire.

L'île Vega, en Antarctique, photographiée par Landsat 9 le 10 octobre 2026. La glace et les roches dessinent un crâne de profil.

Crédit : NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, données Landsat de l'USGS.

L'œil est une pointe de roche qui dépasse de la glace. La bouche est dessinée par des pierres accumulées sur le bord d'un glacier. Un autre glacier forme la mâchoire. Tous ces éléments sont naturels.

Notre cerveau a l'habitude de reconnaître des visages, même là où il n'y en a pas. C'est pour cette raison qu'on distingue parfois des animaux dans les nuages. Le même phénomène se produit ici, à une échelle bien plus grande.

Mais les images révèlent une autre particularité. Le satellite Landsat 9 a photographié l'île le 22 mars 2025, puis le 10 octobre 2026. Sur la première image, la neige recouvre une grande partie du paysage. Sur la seconde, de vastes étendues de glace grise apparaissent à découvert.

Vue satellitaire de l'île Vega le 22 mars 2025, avec ses glaciers et son manteau neigeux.

Crédit : NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, données Landsat de l'USGS.

La comparaison demande toutefois de la prudence. Dans cette région, le mois de mars marque le début de l'automne et octobre celui du printemps. Les deux clichés n'ont pas été pris à la même saison. Impossible donc d'en déduire directement la quantité de glace qui aurait fondu entre ces dates.

L'état du paysage rejoint néanmoins d'autres observations. Selon le spécialiste des glaciers Mauri Pelto, l'hiver 2026 a été plus chaud que la moyenne. La neige a peu recouvert certains glaciers de l'île Vega et des îles voisines. Le vent en a déplacé une partie, et une autre s'est directement transformée en vapeur d'eau.

Ce manque de neige est important pour la suite. Une surface blanche renvoie une grande partie de la lumière du Soleil. Le sol sombre, lui, absorbe davantage de chaleur. Quand les journées s'allongent au printemps, cette différence peut accélérer la fonte et modifier peu à peu les contours du crâne.

Les chercheurs suivent déjà l'évolution de plusieurs glaciers de l'île. En 1982, un inventaire en avait recensé 29. Celui qui forme la mâchoire est surveillé depuis l'été austral 1998-1999. Les mesures indiquent qu'il a perdu de la masse, et les images satellites permettent aussi de suivre le recul d'autres glaciers.