Dans un laboratoire, des chercheurs ont fait tourner une minuscule bille aimantée à 138 millions de tours par minute. Cela représente 2,3 millions de tours chaque seconde.

La bille mesure environ 60 micromètres de diamètre, soit moins que l'épaisseur de nombreux cheveux humains. À cette échelle, le moindre frottement peut perturber une expérience.

Image fictive d'illustration

Pour éviter ce problème, l'équipe a placé la bille au-dessus d'un support en plomb refroidi à environ −269 °C. À cette température, le plomb devient supraconducteur : il repousse certains champs magnétiques. Cette propriété maintient le petit aimant en suspension, sans contact avec le support. La bille peut ainsi tourner sans frotter contre une pièce mécanique.

Mais comment lancer un objet aussi petit ? Les scientifiques utilisent des bobines électriques pour produire un champ magnétique qui entraîne la bille. Un appareil très sensible suit ensuite ses mouvements. En ajustant le champ, ils peuvent accélérer ou ralentir sa rotation, sans avoir besoin d'un axe ou d'un moteur classique.

La bille réagit à des perturbations presque imperceptibles. Même dans une enceinte où l'air a été largement retiré, les rares molécules de gaz qui restent peuvent freiner sa rotation. Plus elles sont nombreuses, plus le ralentissement est marqué. Cette relation permet de mesurer des pressions extraordinairement faibles.

L'équipe de recherche a déjà testé cette utilisation comme capteur de pression à très basse température. Elle pourrait servir dans des installations scientifiques où l'on cherche à maintenir un vide poussé. C'est notamment le cas de certaines expériences quantiques, très sensibles aux collisions avec les molécules de gaz.

Les chercheurs envisagent aussi cette expérience comme un détecteur de matière noire. Cette matière, dont les astronomes déduisent l'existence grâce à ses effets gravitationnels, n'a toujours pas été identifiée directement. Certaines hypothèses prévoient des particules capables de produire des effets extrêmement faibles sur les électrons. Un aimant très sensible pourrait aider à rechercher leur trace.