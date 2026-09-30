🌍 Água pode estar escondida a quase 3.000 km sob nossos pés

Uma importante reserva de água pode estar enterrada quase na fronteira entre o manto terrestre e o núcleo.

Essa água, contudo, não formaria nem lago nem oceano subterrâneo. Em tais profundidades, o oxigênio e o hidrogênio, constituintes da água, podem entrar diretamente na estrutura de certos minerais. Pesquisadores acabam de produzir dois compostos de ferro capazes de retê-los nas condições extremas do manto profundo.

Mapa mundial do fluxo de calor proveniente do interior da Terra.

Crédito: Wikimedia Commons.

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Para descobrir o que pode existir tão profundamente sob nossos pés, a equipe reproduziu em laboratório pressões e temperaturas próximas às das grandes profundidades. As amostras foram comprimidas entre pontas de diamante e depois aquecidas com laser. Os experimentos atingiram de 78 a 198 gigapascais e aproximadamente 2.127 a 2.527 °C.

Nessas condições, formaram-se dois novos oxihidróxidos de ferro. Por trás desse nome estão minerais que contêm ferro, oxigênio e hidrogênio. Um dos dois compostos pode incorporar uma quantidade particularmente grande deles.

A densidade deles também muda o cenário. Esses minerais são suficientemente pesados para descer e se acumular na base do manto, situada a quase 2.900 km sob a superfície. Portanto, eles podem ter conservado oxigênio e hidrogênio desde os primórdios do nosso planeta. Também podem aprisionar água levada às profundezas pelos movimentos das placas tectônicas.

Essa possibilidade interessa aos geólogos por outro motivo. Logo acima do núcleo, as ondas dos terremotos às vezes atravessam regiões muito mais lentamente do que em outras áreas. Os pesquisadores as chamam de zonas de velocidade ultrabaixa. Acumulações desses minerais podem contribuir para algumas dessas anomalias.

A água armazenada em tamanha profundidade não ficaria necessariamente confinada para sempre. Se esses materiais forem aquecidos pelo núcleo, podem liberar água e outras substâncias em rochas que sobem lentamente. Esse mecanismo criaria uma possível ligação entre um reservatório muito profundo e algumas plumas do manto associadas ao vulcanismo.

Resta uma grande incógnita: esses dois minerais foram obtidos em laboratório, mas sua presença natural no manto ainda não foi demonstrada. Os próximos experimentos deverão determinar em quais condições eles se formam e quanto oxigênio e hidrogênio podem realmente conservar ao longo dos tempos geológicos.