💥 Uma anomalia descoberta no ouro altamente comprimido

Colisões entre núcleos de ouro revelaram um comportamento inesperado em uma matéria comprimida a densidades extremas.

O experimento ocorre no colisor RHIC, nos Estados Unidos. Núcleos de ouro são acelerados e lançados uns contra os outros. Durante uma fração de segundo, o choque cria uma matéria muito mais densa do que a presente em um núcleo atômico comum.

Colisão entre íons de ouro registrada pelo detector STAR no RHIC.

Colisão entre íons de ouro registrada pelo detector STAR no RHIC. As linhas representam as trajetórias de milhares de partículas produzidas durante o choque.
Crédito: Brookhaven National Laboratory / Wikimedia Commons — CC BY 2.0.

Os pesquisadores querem entender como essa matéria muda de estado conforme sua temperatura e densidade. Para isso, eles variam a energia das colisões.

O detector STAR registra então as milhares de partículas produzidas. Seu movimento conserva informações sobre o estado muito breve que existia logo após a colisão. Os pesquisadores se interessaram especialmente pelas pequenas variações em seu movimento lateral de uma colisão para outra.

É aí que surge a anomalia. Nas colisões mais frontais, essas variações caem fortemente entre 3 e 5,2 GeV. Em seguida, permanecem muito baixas até 7,7 GeV, antes de voltar a subir nas energias mais altas. O sinal se afasta nitidamente de uma evolução regular.

Correlações de quantidade de movimento medidas pelo STAR durante colisões ouro-ouro em função da energia.

Correlações de quantidade de movimento medidas pelo STAR durante colisões ouro-ouro em função da energia. Uma queda aparece nas energias mais baixas estudadas.
Crédito: STAR Collaboration/Brookhaven National Laboratory.

Por que essa queda interessa tanto aos físicos? A matéria nuclear pode existir em diferentes estados, dependendo de sua temperatura e densidade. Os pesquisadores suspeitam que exista um “ponto crítico” no qual a maneira de passar de um estado para outro muda profundamente.

Perto de um ponto assim, a matéria poderia absorver muita energia sem que sua temperatura variasse significativamente. De uma colisão para outra, as diferenças de temperatura deveriam, portanto, diminuir. A queda medida pelo STAR corresponde justamente ao tipo de comportamento esperado nessa situação.

Esse resultado, porém, ainda não é suficiente para anunciar a descoberta de um ponto crítico. Um modelo de colisão sem esse fenômeno não reproduz corretamente o sinal observado. Mas outros mecanismos poderiam produzir uma anomalia comparável, e várias explicações ainda permanecem possíveis.