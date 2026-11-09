🚀 Voyager 1 está prestes a ultrapassar uma fronteira temporal

Uma sonda lançada há quase meio século está prestes a alcançar uma distância que nenhum objeto fabricado pela humanidade jamais percorreu.

A Voyager 1 segue sua viagem desde setembro de 1977. Originalmente, sua missão consistia, entre outras coisas, em explorar Júpiter e Saturno. Há muito tempo, ela já ultrapassou esses planetas e continua se afastando do Sol. Em 18 de novembro de 2026, segundo os cálculos da NASA, deverá alcançar uma distância muito particular da Terra.

Concepção artística da Voyager 1, a lendária sonda espacial da NASA.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

Essa distância corresponde a um dia-luz, ou seja, cerca de 25,9 bilhões de quilômetros. Ela representa o trajeto percorrido pela luz em 24 horas. Mesmo a quase 300.000 quilômetros por segundo, a luz agora leva quase um dia para chegar à sonda ou para que possamos receber um sinal da Voyager 1.

E isso muda muitas coisas para as equipes que a controlam. Para enviar uma instrução, os engenheiros transmitem um sinal de rádio a partir da Terra. Esse sinal se desloca à velocidade da luz. Além desse novo limite, ele levará mais de 24 horas para alcançar a sonda.

Se a Voyager 1 responder imediatamente, sua mensagem terá de percorrer a mesma distância no sentido contrário. Uma simples troca de mensagens levará, portanto, no mínimo dois dias. Nessas condições, é impossível comandá-la diretamente como um robô controlado remotamente. As equipes precisam preparar suas instruções com antecedência e aguardar pacientemente os resultados.

Ainda assim, a sonda não está parada. Ela viaja a cerca de 61.000 quilômetros por hora em relação ao Sol. Essa velocidade considerável em nossa escala continua minúscula diante da velocidade da luz. É por isso que foram necessários quase cinquenta anos para percorrer essa distância.

A Voyager 1 já está no espaço interestelar desde 2012. Ela atravessou a região onde o vento de partículas enviado pelo Sol domina seu ambiente. No entanto, ainda não deixou toda a influência gravitacional do Sol. Ela simplesmente continua sua viagem em uma região muito diferente daquela dos planetas.

A passagem de um dia-luz, aliás, não provocará nenhuma mudança a bordo. Trata-se de um marco escolhido para medir seu afastamento. A NASA prevê que essa passagem ocorrerá em 18 de novembro e organizará uma celebração já em 17 de novembro.

Outra sonda segue seu caminho mais atrás: a Voyager 2. Lançada também em 1977, ela explorou Urano e Netuno. De acordo com as previsões da NASA, ela só alcançará um dia-luz da Terra em novembro de 2035.