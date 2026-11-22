Um grande pássaro europeu, considerado extinto desde a pré-história, pode ter vivido diante dos nossos olhos durante todo esse tempo.

No século XIX, o biólogo francês Alphonse Milne-Edwards estudou ossos descobertos em grutas no sul de França. Pertenciam a um grou, ave de patas compridas que ainda hoje podemos observar. Mas alguns ossos eram tão largos que os atribuiu a uma espécie diferente, a que deu o nome de Grus primigenia.

Durante mais de 150 anos, este grou gigante foi considerado uma espécie extinta. A explicação parecia lógica: ossos nitidamente maiores deviam pertencer a outro animal. No entanto, o tamanho nem sempre basta para distinguir duas espécies.

Uma equipa liderada por John Stewart, da Universidade de Bournemouth, retomou a investigação com um método que não existia na época. Os investigadores recuperaram ADN antigo de 18 ossos de grous encontrados em várias regiões da Europa. Esse ADN preserva vestígios que permitem identificar a espécie a que pertencia cada ave.

O resultado é surpreendente: todos os ossos analisados pertencem ao grou-comum, que ainda existe na Europa. Entre eles há indivíduos maiores do que os grous atuais. As diferenças de tamanho contribuíram, assim, para que alguns grous antigos fossem confundidos com outra espécie.

Um grou-comum (Grus grus) fotografado na Alemanha, com o pescoço comprido e a plumagem cinzenta.

Crédito: Andreas Trepte / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.5.

Os cientistas também determinaram o sexo destas aves graças ao ADN. Os ossos de maior dimensão pertenciam todos a machos. Mas algumas fêmeas antigas chegavam a ter o tamanho dos machos atuais. Por outras palavras, no passado, ambos os sexos podiam ser maiores.

Este pormenor é importante, porque os machos são naturalmente maiores do que as fêmeas entre os grous-comuns. Ao examinar apenas alguns ossos, é possível confundir diferenças entre indivíduos com diferenças entre espécies. A nova análise mostra como uma identificação baseada apenas no tamanho pode ser enganadora.

Ainda assim, há uma limitação importante: o osso que serviu para definir Grus primigenia no século XIX não foi recolhido para análise genética. Guardado em Paris, é valioso demais para ser perfurado. Os resultados tornam a antiga classificação muito improvável, mas não testam diretamente essa peça histórica.

Resta perceber por que razão estes grous diminuíram de tamanho ao longo dos séculos. Os investigadores consideram, entre outras hipóteses, as alterações das zonas húmidas e das paisagens provocadas pelas atividades humanas. Ainda não foi demonstrada qualquer causa. Querem agora investigar o que mudou no ambiente destas aves.