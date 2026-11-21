Pesquisadores se interessaram por uma região do cérebro chamada ínsula. Ela fica escondida sob as dobras do córtex e participa da nossa percepção do corpo: dor, calor, sensações na barriga ou emoções. Até então, os cientistas conheciam sua importância, mas não compreendiam bem como suas diferentes partes distribuíam essas tarefas.

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O estudo reuniu 87 pacientes acompanhados por epilepsia. Médicos já haviam colocado eletrodos no cérebro deles para identificar a origem de suas crises. Os pesquisadores utilizaram esses equipamentos, sem implantar novos dispositivos para a experiência. Em 50 participantes, eles enviaram, entre outros procedimentos, fracos impulsos elétricos a diferentes pontos da ínsula.

Os resultados às vezes foram muito concretos. Dependendo do local estimulado, uma pessoa podia sentir dor em uma parte do corpo, uma sensação de calor, dormência ou formigamento. Outros participantes descreveram náuseas, tonturas ou uma sensação estranha dentro da barriga. Essas sensações apareciam sem que a parte do corpo envolvida fosse tocada diretamente.

Ao associar essas respostas a outras medidas da atividade cerebral, os pesquisadores distinguiram quatro grandes zonas. Na parte posterior, uma delas está principalmente relacionada à dor e à temperatura. Outra recebe sensações provenientes de várias partes do corpo. Mais à frente, uma terceira está associada às sensações internas, especialmente as da barriga, além da ansiedade.

A quarta zona, situada bem na parte anterior, reservou uma surpresa. Estimulá-la geralmente não provocava nenhuma sensação identificável. Ainda assim, ela se tornava ativa em exercícios nos quais os participantes precisavam perceber um acontecimento importante ou mudar sua maneira de agir.

Os pesquisadores também estudaram as trocas elétricas entre essas diferentes regiões. A zona situada mais à frente parece exercer uma influência importante sobre as outras, com conexões com partes do cérebro envolvidas na atenção e nas decisões. Isso pode ajudar a entender por que nossos pensamentos e nosso estado emocional podem modificar a maneira como sentimos uma dor.

Esse mapeamento pode ajudar os cientistas a compreender algumas dores persistentes, assim como distúrbios nos quais o cérebro interpreta mal os sinais enviados pelo corpo.