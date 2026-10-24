💧 Este circuito funciona com uma "memória da água"

Na Universidade Yale, nos Estados Unidos, pesquisadores fabricaram um minúsculo circuito por onde circula água. À primeira vista, ele se parece com um conjunto de pequenos tubos. No entanto, é capaz de conservar uma informação sobre o que aconteceu antes, simplesmente graças ao movimento do líquido.

Para entender o truque, é preciso olhar para dentro desses canais, cuja profundidade corresponde a cerca de metade da espessura de um fio de cabelo. Os pesquisadores colocaram neles minúsculas fibras flexíveis. Quando a água circula, ela exerce pressão sobre essas fibras e pode fazê-las passar de uma posição para outra.

O mais interessante é que uma fibra não volta necessariamente à posição inicial assim que o fluxo diminui. Para fazê-la mudar de lado, às vezes é preciso aumentar suficientemente a circulação e, depois, reduzi-la ainda mais para obter o movimento inverso. Assim, ela pode conservar duas posições estáveis, dependendo do que sofreu anteriormente.

É essa propriedade que serve como memória. Uma fibra posicionada em uma direção pode representar um 0 e, na outra, um 1, como no sistema binário dos computadores. Dois circuitos atravessados pela mesma quantidade de água podem, portanto, estar em estados diferentes porque não passaram pela mesma história.

Os pesquisadores foram além ao conectar vários canais. Quando uma fibra muda de posição, ela modifica a maneira como a água se distribui. Isso pode fazer outra fibra mudar de posição, e depois uma terceira. Portanto, o circuito não se limita a memorizar um estado: suas diferentes partes também podem agir umas sobre as outras.

É importante ressaltar, porém, que esse circuito não é um computador que funciona com água. Ele não executa programas nem aprendeu a tomar decisões. Por enquanto, os pesquisadores demonstraram uma forma de memória física: a informação é conservada na forma das fibras, sem precisar de um componente eletrônico para registrá-la.

Para que isso poderia servir? Os engenheiros imaginam robôs flexíveis, que já utilizam líquidos ou ar sob pressão para se mover. Uma rede de pequenos canais poderia um dia ajudá-los a reagir ao ambiente, sem eletrônica.

Ainda é preciso demonstrar que esses circuitos podem realizar tarefas realmente úteis. Mas esse experimento mostra que uma memória nem sempre precisa de chips eletrônicos e pode funcionar apenas com água... A "memória da água"?