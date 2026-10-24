💧 Ce circuit fonctionne avec une "mémoire de l'eau"

À l'université Yale, aux États-Unis, des chercheurs ont fabriqué un minuscule circuit dans lequel circule de l'eau. À première vue, il ressemble à un ensemble de petits tuyaux. Pourtant, il est capable de conserver une information sur ce qui s'est passé auparavant, simplement grâce au mouvement du liquide.

Pour comprendre l'astuce, il faut regarder à l'intérieur de ces canaux, dont la profondeur représente environ la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. Les chercheurs y ont placé de minuscules fibres souples. Quand l'eau circule, elle pousse sur ces fibres et peut les faire basculer d'une position à une autre.

Le plus intéressant est qu'une fibre ne revient pas forcément à sa position initiale dès que le débit diminue. Pour la faire changer de côté, il faut parfois augmenter suffisamment la circulation, puis la réduire davantage pour obtenir le mouvement inverse. Elle peut donc conserver deux positions stables, selon ce qu'elle a subi précédemment.

C'est cette propriété qui sert de mémoire. Une fibre placée dans un sens peut représenter un 0, et dans l'autre un 1, comme le système binaire informatique. Deux circuits traversés par la même quantité d'eau peuvent ainsi se trouver dans des états différents parce qu'ils n'ont pas connu la même histoire.

Les chercheurs sont allés plus loin en reliant plusieurs canaux. Lorsqu'une fibre change de position, elle modifie la façon dont l'eau se répartit. Cela peut pousser une autre fibre à basculer, puis une troisième. Le circuit ne se contente donc pas de mémoriser un état : ses différentes parties peuvent aussi agir les unes sur les autres.

Attention toutefois, ce circuit n'est pas un ordinateur fonctionnant à l'eau. Il n'exécute pas de programmes et n'a pas appris à prendre des décisions. Les chercheurs ont pour l'instant montré une forme de mémoire physique : l'information est conservée dans la forme des fibres, sans avoir besoin d'un composant électronique pour l'enregistrer.

À quoi cela pourrait-il servir ? Les ingénieurs envisagent des robots souples, qui utilisent déjà des liquides ou de l'air sous pression pour bouger. Un réseau de petits canaux pourrait un jour les aider à réagir à leur environnement, sans électronique.

Il reste à démontrer que ces circuits peuvent accomplir des tâches vraiment utiles. Mais cette expérience montre qu'une mémoire n'a pas toujours besoin de puces électroniques et peut fonctionner juste avec de l'eau... La "mémoire de l'eau" ?