🤖 Este robô humanoide sai sozinho da própria linha de fabricação

Um robô humanoide acaba de deixar sua linha de fabricação andando sobre as duas pernas, sem ser conduzido à distância.

A cena aconteceu em uma nova instalação da XPENG, a fabricante chinesa mais conhecida por seus carros elétricos. O robô se chama IRON. A empresa anunciou ter concluído um primeiro exemplar nessa linha antes de fazê-lo andar de forma autônoma ao sair. Essa etapa marca sobretudo a passagem dos protótipos fabricados em laboratório para um método pensado para produzir rapidamente em série.

O robô humanoide IRON caminha ao longo de sua linha de fabricação automatizada na XPENG.

Crédito: XPENG.

Construir um humanoide em série exige repetir com precisão a montagem de muitas peças móveis. A XPENG afirma ter automatizado mais de 80% das principais operações de suas novas linhas. Para isso, a fabricante retoma métodos de sua atividade automotiva, especialmente para controlar a qualidade durante a fabricação.

O IRON mantém uma silhueta próxima à de uma pessoa. Seu corpo possui 76 possibilidades independentes de movimento, chamadas graus de liberdade. Cada uma de suas mãos conta com 21. Essas articulações devem permitir que ele caminhe, mas também que realize gestos mais delicados.

O robô também utiliza três chips projetados pela XPENG. Juntos, eles fornecem até 2.250 TOPS, uma medida do número de operações computacionais que podem ser realizadas a cada segundo. Essa potência serve para fazer funcionar diretamente na máquina os modelos de inteligência artificial encarregados de interpretar seu ambiente e comandar seus movimentos.

Essa autonomia local tem uma consequência prática: o IRON pode realizar algumas tarefas sem que um operador humano controle cada um de seus gestos à distância. Isso não significa, porém, que ele já saiba fazer tudo. A XPENG apresenta a máquina como uma plataforma destinada a aprender e adquirir gradualmente novas capacidades em situações reais.

A fabricação atual ainda não é uma produção em massa. A empresa prevê essa etapa até o fim de 2026. Os primeiros robôs deverão ser usados inicialmente em suas próprias lojas e instalações, onde seu desempenho poderá ser observado em um ambiente cotidiano, e não em laboratório.

O projeto também conta com recursos financeiros importantes. No fim de agosto, a divisão de robótica da XPENG levantou mais de 900 milhões de dólares, cerca de 760 milhões de euros pela taxa de câmbio atual. O grupo quer desenvolver simultaneamente seus carros, sistemas autônomos e robôs, compartilhando parte das tecnologias de inteligência artificial entre essas máquinas.

O verdadeiro teste chegará em 2027. A XPENG prevê então o lançamento comercial do IRON e as primeiras entregas na China e no exterior. Os usos específicos oferecidos aos clientes, o ritmo de fabricação e o preço do robô ainda precisam ser definidos.