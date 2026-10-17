❤️ Um coração envelhecido pode rejuvenescer após um transplante

Um coração envelhecido colocado em um organismo mais jovem pode perder alguns sinais biológicos do envelhecimento.

A idade registrada em uma certidão de nascimento não é a única forma de medir o envelhecimento. Nossas células também acumulam modificações moleculares ao longo do tempo. Algumas permitem estimar uma «idade biológica», que pode diferir da idade real de uma pessoa.

Ilustração anatômica do coração humano e dos principais vasos vistos por trás e de cima.

Crédito: OpenStax Anatomy and Physiology / Wikimedia Commons — CC BY 4.0.

Pesquisadores quiseram saber o que acontece com essa idade biológica quando um coração muda de corpo. Um transplante cria, de fato, uma situação particular: o órgão do doador pode ser significativamente mais jovem ou mais velho que a pessoa que o recebe. Ele passa então a ser exposto ao sangue e ao ambiente fisiológico de seu novo proprietário.

As primeiras experiências foram realizadas em camundongos. Os pesquisadores transplantaram corações entre animais de idades diferentes e, em seguida, analisaram vários marcadores do envelhecimento. Um coração envelhecido colocado em um camundongo jovem apresentava rapidamente marcadores mais jovens. O fenômeno inverso também aparecia: um coração jovem envelhecia mais depressa em um organismo idoso.

Para medir essas mudanças, a equipe se baseou principalmente em modificações químicas do DNA. Sua distribuição muda com a idade e funciona como um verdadeiro relógio biológico. Os pesquisadores também estudaram a atividade de muitos genes, outra forma de observar o estado biológico dos tecidos.

Um ponto importante aparece nos resultados: a mudança afetava sobretudo o coração transplantado. Nos camundongos, sua nova idade biológica não provocou uma alteração equivalente nos outros tecidos do receptor. O ambiente do corpo parece, portanto, agir sobre o órgão transplantado, sem que ele simplesmente imponha sua própria idade ao restante do organismo.

Resta saber se o fenômeno existe em seres humanos. Os pesquisadores analisaram biópsias cardíacas de 11 pacientes que apresentavam uma grande diferença de idade em relação ao doador. Vários relógios biológicos então mostraram uma relação entre a idade do coração transplantado e a de seu novo receptor. O efeito era particularmente visível em corações envelhecidos transplantados para pessoas mais jovens.

Agora será preciso determinar quais elementos do organismo jovem provocam essas mudanças e se elas podem ser reproduzidas sem transplante.