❤️ Un corazón envejecido puede rejuvenecer tras un trasplante

Un corazón envejecido colocado en un organismo más joven puede perder algunos signos biológicos del envejecimiento.

La edad que figura en un acta de nacimiento no es la única manera de medir el envejecimiento. Nuestras células también acumulan modificaciones moleculares con el paso del tiempo. Algunas permiten estimar una «edad biológica», que puede diferir de la edad real de una persona.

Ilustración anatómica del corazón humano y de los principales vasos vista desde atrás y desde arriba.

Crédito: OpenStax Anatomy and Physiology / Wikimedia Commons — CC BY 4.0.

Unos investigadores quisieron saber qué ocurre con esa edad biológica cuando un corazón cambia de cuerpo. En efecto, un trasplante crea una situación particular: el órgano del donante puede ser considerablemente más joven o más viejo que la persona que lo recibe. Entonces queda expuesto a la sangre y al entorno fisiológico de su nuevo propietario.

Los primeros experimentos se llevaron a cabo en ratones. Los investigadores trasplantaron corazones entre animales de distintas edades y después analizaron varios marcadores del envejecimiento. Un corazón envejecido colocado en un ratón joven presentaba rápidamente marcadores más jóvenes. También aparecía el fenómeno inverso: un corazón joven envejecía más deprisa en un organismo envejecido.

Para medir estos cambios, el equipo se basó especialmente en modificaciones químicas del ADN. Su distribución evoluciona con la edad y sirve como un verdadero reloj biológico. Los investigadores también estudiaron la actividad de numerosos genes, otra forma de observar el estado biológico de los tejidos.

Los resultados muestran un punto importante: el cambio afectaba sobre todo al corazón trasplantado. En los ratones, su nueva edad biológica no provocó una modificación equivalente en los demás tejidos del receptor. Por tanto, el entorno del cuerpo parece actuar sobre el órgano trasplantado, sin que este imponga simplemente su propia edad al resto del organismo.

Queda por saber si el fenómeno existe en seres humanos. Los investigadores analizaron biopsias cardíacas procedentes de 11 pacientes que presentaban una gran diferencia de edad con su donante. Varios relojes biológicos mostraron entonces una relación entre la edad del corazón trasplantado y la de su nuevo receptor. El efecto era especialmente visible en corazones envejecidos trasplantados a personas más jóvenes.

Ahora habrá que determinar qué elementos del organismo joven provocan estos cambios y si pueden reproducirse sin un trasplante.