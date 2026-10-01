🦕 O que faz este diplodoco americano na Europa?

Um dinossauro emblemático que se acreditava ser exclusivo da América do Norte foi identificado pela primeira vez na Europa.

Os fósseis provêm do sítio de La Tejería, em El Castellar, na província espanhola de Teruel. Os paleontólogos encontraram ali 14 vértebras da cauda, acompanhadas por vários ossos localizados sob ela. Seu estado de conservação permitiu examinar com precisão sua forma e suas particularidades. O animal viveu há cerca de 150 milhões de anos, no final do Jurássico.

Reconstrução de um diplodoco.

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Para compreender a importância dessa descoberta, é preciso voltar ao próprio Diplodocus. Esse grande dinossauro herbívoro caminhava sobre quatro patas e possuía um pescoço muito comprido, uma cabeça pequena e uma cauda imensa. O indivíduo espanhol teria atingido cerca de 25 metros de comprimento. Até agora, todos os fósseis atribuídos com certeza a esse gênero vinham do oeste dos Estados Unidos.

Os pesquisadores compararam vários detalhes de suas vértebras e dos outros ossos da cauda com os de espécimes já conhecidos. Diferentes análises de parentesco chegaram ao mesmo resultado: os restos espanhóis pertencem de fato ao gênero Diplodocus. Eles seriam particularmente próximos da espécie Diplodocus hallorum, sem que seja possível atribuí-los com certeza a uma espécie específica.

Essa identificação muda sobretudo o mapa conhecido desses dinossauros. Há 150 milhões de anos, a América do Norte e a Europa já estavam separadas, mas o oceano Atlântico em formação era muito menos largo do que hoje. Quedas temporárias do nível do mar podem ter feito surgir passagens terrestres ou cadeias de ilhas entre as duas regiões.

Concretamente, populações animais poderiam ter aproveitado esses períodos para passar gradualmente de um continente ao outro. A presença de um Diplodocus na Espanha constitui, assim, um novo indício de intercâmbios faunísticos entre a América do Norte e a Europa no final do Jurássico. Ela se soma a outras semelhanças já observadas entre os dinossauros dos dois lados do antigo Atlântico.

O sítio espanhol também fornece informações sobre as paisagens dessa época. A região de Teruel revelou restos de muitos dinossauros, incluindo outros grandes herbívoros, predadores e dinossauros encouraçados. O Diplodocus descoberto em El Castellar compartilhava, portanto, seu ambiente com uma fauna muito variada, em uma região então próxima do litoral.

Uma incógnita permanece: os ossos disponíveis ainda não permitem determinar qual espécie de Diplodocus vivia na Europa. Novos fósseis, especialmente um esqueleto mais completo, poderiam estabelecer se se tratava de uma espécie já conhecida na América do Norte ou de uma forma própria da Europa. Os ossos descobertos estão agora expostos no Museu Aragonês de Paleontologia de Dinópolis, em Teruel.