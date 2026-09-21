⭐ Esta estrela vizinha produziu seis erupções gigantes em poucos meses

A mesma estrela vizinha produziu seis gigantescas erupções de raios X em apenas alguns meses, algumas durando até três dias.

A estrela em questão, Sigma Geminorum, pertence a um sistema binário situado em nossa vizinhança galáctica. Duas estrelas orbitam uma à outra. Esse tipo de sistema pode apresentar uma atividade magnética muito intensa, bem superior à que normalmente observamos no Sol.

O observatório espacial chinês Einstein Probe

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Os pesquisadores utilizaram o Einstein Probe, um observatório espacial chinês lançado em 2024. Seu telescópio de grande campo monitora vastas regiões do céu em raios X. Essa capacidade permite detectar fenômenos que surgem repentinamente sem precisar apontar o instrumento para um alvo específico com antecedência.

Entre outubro de 2024 e abril de 2025, o instrumento registrou seis erupções distintas provenientes de Sigma Geminorum. Elas duraram de 21 horas a três dias. Os pesquisadores as classificam entre as «supererupções», erupções estelares que liberam uma quantidade muito elevada de energia.

Para compreender esse fenômeno, é preciso imaginar os campos magnéticos de uma estrela como estruturas capazes de acumular energia. Quando se reorganizam bruscamente, essa energia é liberada e aquece intensamente o gás ao redor. Ele pode então emitir radiação intensa na faixa dos raios X.

Os seis eventos não tinham todos a mesma potência. Sua energia total em raios X variava de aproximadamente 1,1 × 1036 a 4,4 × 1037 ergs. Para além dos números, sua duração e repetição permitem sobretudo medir a frequência e a diversidade da atividade dessa estrela.

O Sol também apresenta erupções relacionadas ao seu campo magnético. No entanto, Sigma Geminorum pertence a uma categoria de estrelas particularmente ativas, conhecida como sistemas RS Canum Venaticorum. A proximidade entre as duas estrelas e sua rotação favorecem uma intensa atividade magnética.

Essa série de observações também serve como teste para o Einstein Probe. Os pesquisadores desenvolveram um método capaz de extrair automaticamente as variações de luminosidade e identificar erupções significativas nas longas observações do telescópio.

O método deverá agora ser aplicado a todas as estrelas registradas pelo Einstein Probe. À medida que as observações se acumularem, os astrônomos poderão formar uma grande amostra de erupções em raios X e comparar sua frequência entre os diferentes tipos de estrelas.