⭐ Esta estrella vecina produjo seis erupciones gigantes en pocos meses

Una misma estrella vecina produjo seis gigantescas erupciones de rayos X en apenas unos meses, algunas de ellas con una duración de hasta tres días.

La estrella en cuestión, Sigma Geminorum, pertenece a un sistema binario situado en nuestro vecindario galáctico. Dos estrellas orbitan una alrededor de la otra. Este tipo de sistema puede presentar una actividad magnética muy intensa, muy superior a la que observamos habitualmente en el Sol.

El observatorio espacial chino Einstein Probe

Imagen de Wikimedia

Los investigadores utilizaron Einstein Probe, un observatorio espacial chino lanzado en 2024. Su telescopio de gran campo vigila amplias zonas del cielo en rayos X. Esta capacidad permite detectar fenómenos que aparecen repentinamente sin tener que apuntar el instrumento hacia un objetivo concreto de antemano.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, el instrumento registró seis erupciones distintas procedentes de Sigma Geminorum. Duraron entre 21 horas y tres días. Los investigadores las clasifican entre las «superllamaradas», erupciones estelares que liberan una cantidad de energía muy elevada.

Para comprender este fenómeno, hay que imaginar los campos magnéticos de una estrella como estructuras capaces de acumular energía. Cuando se reorganizan bruscamente, esa energía se libera y calienta intensamente el gas circundante. Este puede emitir entonces con gran intensidad en el rango de los rayos X.

Los seis eventos no tenían todos la misma potencia. Su energía total en rayos X oscilaba entre aproximadamente 1,1 × 1036 y 4,4 × 1037 ergios. Más allá de las cifras, su duración y repetición permiten sobre todo medir la frecuencia y diversidad de la actividad de esta estrella.

El Sol también experimenta erupciones relacionadas con su campo magnético. Sin embargo, Sigma Geminorum pertenece a una categoría de estrellas especialmente activas, conocida como sistemas RS Canum Venaticorum. La proximidad de las dos estrellas y su rotación favorecen una intensa actividad magnética.

Esta serie de observaciones también sirve para poner a prueba Einstein Probe. Los investigadores han desarrollado un método que permite extraer automáticamente las variaciones de luminosidad y detectar las erupciones significativas en las largas observaciones del telescopio.

Ahora el método debe aplicarse al conjunto de estrellas registradas por Einstein Probe. A medida que se acumulen las observaciones, los astrónomos podrán reunir una amplia muestra de erupciones en rayos X y comparar su frecuencia según los distintos tipos de estrellas.