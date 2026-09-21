⭐ Cette étoile voisine a produit six éruptions géantes en quelques mois

Une même étoile voisine a produit six gigantesques éruptions de rayons X en seulement quelques mois, certaines durant jusqu'à trois jours.

L'étoile concernée, Sigma Geminorum, appartient à un système binaire situé dans notre voisinage galactique. Deux étoiles y tournent l'une autour de l'autre. Ce type de système peut présenter une activité magnétique très forte, bien supérieure à celle que nous observons habituellement sur le Soleil.

L'observatoire spatial chinois Einstein Probe

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Les chercheurs ont utilisé Einstein Probe, un observatoire spatial chinois lancé en 2024. Son télescope à grand champ surveille de vastes portions du ciel en rayons X. Cette capacité permet de repérer des phénomènes qui apparaissent soudainement sans devoir pointer l'instrument vers une cible précise à l'avance.

Entre octobre 2024 et avril 2025, l'instrument a enregistré six éruptions distinctes provenant de Sigma Geminorum. Elles ont duré de 21 heures à trois jours. Les chercheurs les classent parmi les « superflares », des éruptions stellaires libérant une quantité d'énergie très élevée.

Pour comprendre ce phénomène, il faut voir les champs magnétiques d'une étoile comme des structures capables d'accumuler de l'énergie. Lorsqu'elles se réorganisent brutalement, cette énergie est libérée et chauffe fortement le gaz environnant. Celui-ci peut alors émettre intensément dans le domaine des rayons X.

Les six événements n'avaient pas tous la même puissance. Leur énergie totale en rayons X s'étendait d'environ 1,1 × 1036 à 4,4 × 1037 ergs. Au-delà des nombres, leur durée et leur répétition permettent surtout de mesurer la fréquence et la diversité de l'activité de cette étoile.

Le Soleil connaît lui aussi des éruptions liées à son champ magnétique. Cependant, Sigma Geminorum appartient à une catégorie d'étoiles particulièrement actives, connue sous le nom de systèmes RS Canum Venaticorum. La proximité des deux étoiles et leur rotation favorisent une activité magnétique intense.

Cette série d'observations sert aussi de test pour Einstein Probe. Les chercheurs ont développé une méthode permettant d'extraire automatiquement les variations de luminosité et de repérer les éruptions significatives dans les longues observations du télescope.

La méthode doit maintenant être appliquée à l'ensemble des étoiles enregistrées par Einstein Probe. À mesure que les observations s'accumulent, les astronomes pourront constituer un vaste échantillon d'éruptions en rayons X et comparer leur fréquence selon les différents types d'étoiles.