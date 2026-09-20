🚗 Híbridos plug-in: emissões reais 4,6 vezes superiores aos números oficiais

Os híbridos plug-in recentes podem emitir na estrada muito mais CO₂ do que indicam seus valores de homologação.

O ICCT analisou os dados de cerca de 920 mil carros registrados na Europa entre 2021 e 2023. Eles são provenientes de sistemas embarcados que registram o consumo real de combustível e energia. Para os veículos registrados em 2023, as emissões médias observadas chegam a 4,6 vezes o valor oficial.

Conector Tipo 2 conectado à tomada de recarga de um BMW 330e iPerformance.

Crédito: D-Kuru/Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.

Um híbrido plug-in combina uma bateria recarregável em uma tomada com um motor a gasolina ou diesel. Assim, parte dos trajetos pode ser feita principalmente com eletricidade. Quando a bateria deixa de ser suficiente, o motor a combustão assume parcial ou totalmente o funcionamento. O resultado depende, portanto, principalmente da frequência das recargas.

Para calcular as emissões oficiais, a homologação precisa estimar qual parcela dos quilômetros será percorrida principalmente graças à bateria. Para os veículos estudados, essa parcela era estimada em cerca de 80%. Os dados coletados nas estradas indicam uma proporção real próxima de 20%. O motor a combustão funciona, portanto, com muito mais frequência do que o previsto no cálculo.

A diferença aumentou entre 2021 e 2023. As emissões médias reais passaram de aproximadamente 130 para 134 g de CO₂/km. Ao mesmo tempo, os valores oficiais caíram de 37 para 29 g/km. Os números de homologação melhoraram, portanto, sem uma redução comparável das emissões observadas em circulação.

Pode-se pensar que uma autonomia elétrica maior resulta automaticamente em mais quilômetros sem gasolina. Os modelos recentes de fato dispõem de baterias que permitem percorrer distâncias maiores. No entanto, o ICCT constata que a parcela efetivamente percorrida principalmente com eletricidade não aumentou com essa autonomia. Pelo contrário, ela diminuiu nos dados analisados.

Na prática, duas pessoas dirigindo o mesmo modelo podem obter consumos muito diferentes. Um motorista que recarrega com frequência e faz trajetos curtos aproveitará mais a bateria. Se o carro for raramente conectado à tomada, seu motor a combustão funcionará muito mais. Um único valor oficial, portanto, traduz com dificuldade todos esses usos.

Esses cálculos também têm uma consequência para os fabricantes. A União Europeia utiliza as emissões homologadas para acompanhar a média dos carros novos vendidos por cada marca. Uma primeira alteração do método é aplicada desde 2025. Uma segunda correção está prevista para 2027, a fim de levar melhor em conta o uso observado dos híbridos plug-in.

O ICCT agora propõe revisar regularmente esse método com base nos dados registrados pelos veículos em circulação. Assim, as hipóteses utilizadas nas futuras homologações poderiam acompanhar a evolução real dos hábitos de recarga e condução.