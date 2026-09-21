⭐ Dieser nahe Stern hat innerhalb weniger Monate sechs gewaltige Ausbrüche hervorgebracht

Derselbe nahe Stern hat in nur wenigen Monaten sechs gigantische Röntgenausbrüche hervorgebracht, von denen einige bis zu drei Tage dauerten.

Der betreffende Stern, Sigma Geminorum, gehört zu einem Doppelsternsystem in unserer galaktischen Nachbarschaft. Zwei Sterne umkreisen einander. Ein solcher Systemtyp kann eine sehr starke magnetische Aktivität aufweisen, die deutlich über der Aktivität liegt, die wir gewöhnlich auf der Sonne beobachten.

Das chinesische Weltraumobservatorium Einstein Probe

Bild Wikimedia

Die Forschenden nutzten Einstein Probe, ein 2024 gestartetes chinesisches Weltraumobservatorium. Sein Weitfeldteleskop überwacht große Himmelsbereiche im Röntgenbereich. Dadurch lassen sich Phänomene erkennen, die plötzlich auftreten, ohne dass das Instrument im Voraus auf ein bestimmtes Ziel gerichtet werden muss.

Zwischen Oktober 2024 und April 2025 registrierte das Instrument sechs unterschiedliche Ausbrüche von Sigma Geminorum. Sie dauerten zwischen 21 Stunden und drei Tagen. Die Forschenden ordnen sie den „Superflares“ zu, stellaren Ausbrüchen, die eine sehr große Energiemenge freisetzen.

Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man sich die Magnetfelder eines Sterns als Strukturen vorstellen, die Energie speichern können. Wenn sie sich abrupt neu organisieren, wird diese Energie freigesetzt und erhitzt das umgebende Gas stark. Dieses kann daraufhin im Röntgenbereich intensiv strahlen.

Die sechs Ereignisse waren nicht alle gleich stark. Ihre gesamte Röntgenenergie reichte von etwa 1,1 × 1036 bis 4,4 × 1037 Erg. Über diese Zahlen hinaus ermöglichen vor allem ihre Dauer und ihre Wiederholung, die Häufigkeit und Vielfalt der Aktivität dieses Sterns zu bestimmen.

Auch auf der Sonne treten Ausbrüche auf, die mit ihrem Magnetfeld zusammenhängen. Sigma Geminorum gehört jedoch zu einer Kategorie besonders aktiver Sterne, die unter dem Namen RS-Canum-Venaticorum-Systeme bekannt ist. Die Nähe der beiden Sterne und ihre Rotation begünstigen eine intensive magnetische Aktivität.

Diese Beobachtungsreihe dient auch als Test für Einstein Probe. Die Forschenden haben eine Methode entwickelt, mit der sich Helligkeitsschwankungen automatisch extrahieren und signifikante Ausbrüche in den langen Beobachtungen des Teleskops erkennen lassen.

Die Methode muss nun auf alle von Einstein Probe aufgezeichneten Sterne angewendet werden. Mit zunehmender Zahl der Beobachtungen können Astronominnen und Astronomen eine umfangreiche Stichprobe von Röntgenausbrüchen zusammenstellen und ihre Häufigkeit bei den verschiedenen Sterntypen vergleichen.