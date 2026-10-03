🧬 Estruturas genéticas de quatro fitas detectadas no plasma humano

O material genético que circula no nosso sangue pode adotar uma forma bem diferente da famosa dupla hélice.

Quando as células morrem, minúsculos fragmentos do seu material genético passam para o plasma, a parte líquida do sangue. Esses fragmentos circulantes já são estudados para procurar sinais de câncer ou de outras doenças. Desta vez, uma equipe se interessou não apenas pela sua sequência, mas também pela sua forma.

Ilustração do DNA clássico, em dupla hélice.

Nicola Narracci · Pexels

Alguns fragmentos muito curtos, com cerca de 50 letras genéticas de comprimento, escapam facilmente aos métodos clássicos desenvolvidos para o DNA de duas fitas. Análises computacionais haviam identificado entre eles muitas sequências ricas em guanina, uma das quatro letras do DNA. Essas sequências podem se dobrar de uma maneira particular.

Nessa estrutura, quatro guaninas se associam para formar uma espécie de pequeno quadrado. Vários desses conjuntos podem então se empilhar. Essa organização recebe o nome de G-quadruplexo, ou G4. Ela já é conhecida no interior das células, mas sua presença diretamente no plasma continuava difícil de estabelecer.

O principal problema vinha da preparação das amostras. Aquecer, extrair ou manipular intensamente as moléculas pode desfazer sua forma inicial ou, ao contrário, permitir que elas se dobrem depois da coleta. Por isso, os pesquisadores capturaram diretamente os ácidos nucleicos do plasma, sem etapa de aquecimento nem de remodelagem.

Em seguida, dois métodos diferentes procuraram os G4. O primeiro utilizava um anticorpo que reconhecia essa forma. O segundo se baseava em uma pequena molécula que se torna fluorescente quando se liga a ela. As duas abordagens produziram um sinal, e experimentos de competição reforçaram a ideia de que elas detectavam estruturas já dobradas.

É preciso, contudo, permanecer prudente quanto à sua natureza exata. O trabalho, divulgado na forma de uma pré-publicação, estabelece a presença de G4 em ácidos nucleicos capturados no plasma. Mas os detectores utilizados reconhecem a forma, não a molécula que a carrega. Portanto, o experimento ainda não permite dizer qual parte corresponde ao DNA e qual parte poderia ser RNA.

O próximo passo será justamente separar essas possibilidades. Os pesquisadores planejam, em particular, utilizar enzimas capazes de destruir seletivamente o DNA ou o RNA antes da detecção. Em seguida, poderão sequenciar as moléculas envolvidas, determinar sua origem no genoma e verificar se sua forma fornece informações utilizáveis nas futuras biópsias líquidas.