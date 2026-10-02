🩺 Um novo tratamento faz desaparecer o câncer resistente de uma criança

Duas infusões experimentais fizeram desaparecer os sinais detectáveis de um câncer metastático em um menino de três anos.

A criança sofria de hepatoblastoma, um tumor raro que se desenvolve no fígado de crianças pequenas. No caso dele, o câncer havia se espalhado para outras partes do corpo e resistia à quimioterapia. A equipe médica recorreu então a uma abordagem experimental baseada nas próprias células imunológicas do paciente.

O princípio consiste em coletar linfócitos T, células encarregadas de defender o organismo, e depois modificá-los em laboratório. Elas recebem um receptor artificial que lhes permite reconhecer um alvo presente nas células cancerosas. Após serem reinjetadas, essas células, chamadas CAR-T, podem procurar e atacar as células que carregam esse alvo.

Neste caso, o alvo escolhido era uma proteína chamada GPC3, muito presente na superfície de muitas células do hepatoblastoma. As células CAR-T também haviam sido modificadas para produzir duas moléculas, as interleucinas 15 e 21. Elas funcionam como sinais para o sistema imunológico e podem ajudar as células tratadas a permanecer ativas.

O menino recebeu duas infusões. Segundo a equipe médica, seu câncer apresentou então uma regressão completa. Nenhum sinal detectável da doença havia reaparecido pelo menos doze meses após o tratamento. O resultado é relevante porque, até agora, as terapias CAR-T haviam obtido sucesso principalmente contra alguns tipos de câncer do sangue.

Os tumores sólidos, como os do fígado, são mais difíceis de atingir. As células imunológicas precisam penetrar na massa tumoral, permanecer ativas nela e reconhecer seus alvos com precisão suficiente. O ambiente ao redor do tumor também pode inibir sua ação. A adição das duas interleucinas pode ter contribuído para manter a atividade das células administradas a essa criança.

É preciso, no entanto, ter muita cautela quanto ao alcance do resultado. A publicação descreve o caso de um único paciente e, portanto, não permite conhecer a taxa de sucesso desse método. O desaparecimento do câncer durante doze meses também não permite afirmar que uma cura definitiva foi alcançada.

Esse caso fornece agora uma base concreta para estudar essa estratégia em um número maior de crianças com hepatoblastoma resistente aos tratamentos habituais. Ensaios com vários pacientes deverão medir, entre outros aspectos, a duração das remissões, os efeitos adversos e a parcela exata do benefício proporcionado pelas células CAR-T modificadas.