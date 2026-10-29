🐕 Que efeito é esse de "bouba-kiki", observado em cães?

Faça um pequeno teste: se você tivesse de dar o nome « bouba » a uma forma redonda ou a uma forma cheia de pontas, qual escolheria? A maioria dos seres humanos escolhe a forma redonda. E para « kiki »? Esse nome geralmente é associado à forma pontiaguda.

Esse fenômeno recebe o nome de « efeito bouba-kiki ». Ele intriga os cientistas, pois as duas palavras foram inventadas para a experiência. Ainda assim, seus sons parecem nos fazer pensar em formas específicas. Uma equipe italiana quis saber se os cães sentiam algo semelhante.

Um cão fotografado de frente para a objetiva. No estudo sobre o efeito bouba-kiki, os pesquisadores mediram o olhar dos cães diante de duas formas diferentes.

Foto: Raviarts, Wikimedia Commons.

Os pesquisadores da Universidade de Parma testaram 70 cães adultos. Eles mostraram duas imagens ao mesmo tempo: uma com contornos arredondados e outra com pontas. Enquanto isso, um alto-falante reproduzia alternadamente os sons « bouba » e « kiki ». A equipe observava para onde os animais direcionavam o olhar e por quanto tempo olavam para cada forma.

Os resultados seguem a mesma tendência observada nos seres humanos. Ao ouvir « bouba », os cães olhavam mais para a forma redonda. Com « kiki », sua atenção se voltava mais para a forma pontiaguda.

Resta uma pergunta: os cães reagiam aos sons ou a pequenos gestos de seus donos? Para verificar isso, os pesquisadores realizaram parte dos testes com 19 cães cujos donos usavam fones de ouvido e não podiam ouvir a palavra reproduzida. Os resultados apoiam a ideia de uma verdadeira associação entre o som e a forma.

Um efeito semelhante já havia sido observado em seres humanos e em pintinhos. Este novo estudo sugere que algumas associações entre o que ouvimos e o que vemos podem ser compartilhadas por várias espécies, mesmo sem linguagem.

Ainda é preciso compreender se os cães possuem essa sensibilidade desde o nascimento ou se a desenvolvem ao crescer em contato com os seres humanos. Os pesquisadores pretendem especialmente repetir a experiência com filhotes para distinguir entre essas possibilidades.