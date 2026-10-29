🐕 Que efeito é esse de "bouba-kiki", observado em cães?

Faça um pequeno teste: se você tivesse de dar o nome « bouba » a uma forma redonda ou a uma forma cheia de pontas, qual escolheria? A maioria dos seres humanos escolhe a forma redonda. E para « kiki »? Esse nome geralmente é associado à forma pontiaguda.
Esse fenômeno recebe o nome de « efeito bouba-kiki ». Ele intriga os cientistas, pois as duas palavras foram inventadas para a experiência. Ainda assim, seus sons parecem nos fazer pensar em formas específicas. Uma equipe italiana quis saber se os cães sentiam algo semelhante.
Os pesquisadores da Universidade de Parma testaram 70 cães adultos. Eles mostraram duas imagens ao mesmo tempo: uma com contornos arredondados e outra com pontas. Enquanto isso, um alto-falante reproduzia alternadamente os sons « bouba » e « kiki ». A equipe observava para onde os animais direcionavam o olhar e por quanto tempo olavam para cada forma.
Os resultados seguem a mesma tendência observada nos seres humanos. Ao ouvir « bouba », os cães olhavam mais para a forma redonda. Com « kiki », sua atenção se voltava mais para a forma pontiaguda.
Resta uma pergunta: os cães reagiam aos sons ou a pequenos gestos de seus donos? Para verificar isso, os pesquisadores realizaram parte dos testes com 19 cães cujos donos usavam fones de ouvido e não podiam ouvir a palavra reproduzida. Os resultados apoiam a ideia de uma verdadeira associação entre o som e a forma.
Um efeito semelhante já havia sido observado em seres humanos e em pintinhos. Este novo estudo sugere que algumas associações entre o que ouvimos e o que vemos podem ser compartilhadas por várias espécies, mesmo sem linguagem.
Ainda é preciso compreender se os cães possuem essa sensibilidade desde o nascimento ou se a desenvolvem ao crescer em contato com os seres humanos. Os pesquisadores pretendem especialmente repetir a experiência com filhotes para distinguir entre essas possibilidades.