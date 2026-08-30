🤖 Esta simples mão robótica supera a mão humana

Um robô realiza vários gestos manuais muito diferentes com apenas dois comandos pneumáticos.

O dispositivo busca evitar uma limitação frequente das mãos robóticas: cada movimento adicional costuma exigir um mecanismo, um motor ou um comando dedicado. Aqui, a mesma estrutura muda de forma conforme a maneira como o ar é enviado. Assim, ela pode produzir vários gestos sem multiplicar os atuadores.

A "mão" do robô apresenta-se na forma de uma fita que pode ser enrolada e desenrolada

Para compreender o princípio, é preciso observar a mecânica antes da eletrônica. Uma estrutura deformável é envolvida por uma carcaça flexível que orienta seus movimentos. Duas entradas de ar modificam as forças exercidas sobre esse conjunto. Dependendo da combinação utilizada, a mão do robô não se dobra sempre na mesma direção.

Essa arquitetura permite, entre outras coisas, pinçar um pequeno objeto, agarrá-lo de forma mais ampla, prendê-lo ou ainda realizar um movimento de rotação. Esses gestos normalmente exigiriam várias articulações independentes em uma mão mecânica clássica. Aqui, o protótipo obtém essa variedade graças à sua própria geometria e às deformações do material.

Em outras palavras, parte do controle está diretamente inscrita no corpo do robô. O software não precisa comandar separadamente uma longa série de articulações para obter cada postura. Essa abordagem pertence à chamada robótica macia, na qual os materiais se deformam para realizar parte do movimento e da adaptação.

Seu dispositivo supera algumas possibilidades geométricas da nossa mão, pois sua estrutura pode assumir formas que os ossos e as articulações humanas não permitem.

Na prática, essa liberdade pode ser útil quando um mesmo robô precisa manipular objetos de tamanhos ou formatos muito diferentes. Uma máquina poderia mudar de gesto sem substituir sua ferramenta terminal. Isso pode reduzir o número de peças móveis, o peso do mecanismo e a quantidade de comandos necessários para determinadas operações.

Os pesquisadores também consideram essa estrutura para além de uma simples pinça. Sua grande amplitude de deformação permite estudar sistemas nos quais um mesmo elemento desempenharia sucessivamente o papel de manipulador, parte de um membro ou interface com uma ferramenta. Os próximos trabalhos deverão esclarecer quais tarefas reais mais se beneficiam dessa versatilidade.