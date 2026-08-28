🪸 A Grande Barreira de Corais recupera suas cores, por quê?

A Grande Barreira de Corais mostra novos sinais de recuperação, após dois anos marcados por episódios de branqueamento relacionados ao calor.

O monitoramento anual do Australian Institute of Marine Science abrange 121 recifes examinados por um método chamado « manta tow ». Um observador é lentamente rebocado atrás de um barco e estima a proporção do fundo coberta por corais duros vivos. Essa cobertura serve como um indicador simples para acompanhar a evolução dos recifes ao longo dos anos.

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Desta vez, 56 % dos recifes estudados não apresentaram mudança significativa em sua cobertura de corais. Um aumento foi constatado em 28 % deles. Considerando as três grandes regiões da Grande Barreira, a situação parece, portanto, mais estável do que um ano antes, quando as perdas haviam sido particularmente intensas.

Para entender essa mudança, é preciso observar o clima do verão austral de 2025-2026. O calor marinho se prolongou e provocou um branqueamento regional no norte. No entanto, chuvas, nuvens e vários sistemas meteorológicos limitaram o acúmulo de calor em algumas áreas. Nelas, os corais sofreram um estresse térmico menos severo do que durante os episódios anteriores.

O branqueamento ocorre quando a água permanece quente demais. Os corais então expulsam as minúsculas algas que vivem em seus tecidos e lhes fornecem grande parte de sua energia. Eles ficam pálidos ou brancos, mas não necessariamente morrem. Se as condições voltarem a ser favoráveis rapidamente, alguns podem se recuperar.

A situação continua muito diferente conforme o setor. A cobertura de corais duros aumentou nas regiões norte e central. No sul, sua variação é pequena e permanece dentro da margem de incerteza das medições. Esses resultados não significam, portanto, que cada recife esteja se recuperando, nem que todos os tipos de corais reajam da mesma maneira.

Essa nuance é especialmente importante após o impacto anterior. O relatório de 2024-2025 havia medido quedas regionais entre aproximadamente 14 % e 31 % em relação ao ano anterior. Os corais do gênero Acropora, que crescem rapidamente e haviam contribuído muito para as recuperações anteriores da cobertura, também foram fortemente afetados pelo calor.

Outras pressões continuam ocorrendo em paralelo. Ciclones e aportes de água doce podem danificar alguns recifes. As estrelas-do-mar-coroa-de-espinhos também se alimentam de corais, com uma nova onda de infestação observada no norte. Essas perturbações podem agir sucessivamente sobre um mesmo setor e reduzir o tempo disponível para sua recuperação.

O próximo monitoramento deverá determinar, entre outras coisas, se os ganhos observados resistirão aos novos verões quentes. O programa da AIMS acompanha a Grande Barreira há 40 anos, o que permite distinguir uma melhora pontual de uma tendência duradoura. Com episódios de branqueamento agora mais próximos uns dos outros, o tempo disponível entre duas perturbações se torna um dado particularmente importante.