🌌 Um megahalo de rádio colossal envolve este aglomerado de galáxias

Um fraco brilho de rádio se estende por cerca de 2 megaparsecs ao redor de um aglomerado de galáxias, muito além de seu halo já conhecido.

O aglomerado em questão se chama RXC J0528.9−3927. Um aglomerado reúne numerosas galáxias, mas também grandes quantidades de gás muito quente e matéria escura. As pesquisadoras o observaram com o MeerKAT, uma rede de radiotelescópios instalada na África do Sul. Essas antenas captam ondas de rádio invisíveis ao olho humano.

Candidato a megahalo e halo de rádio

No centro do aglomerado, os astrônomos já conheciam uma emissão de rádio difusa com cerca de 1,14 megaparsec de extensão. Os novos dados revelam um segundo componente muito mais fraco ao redor dela. Ele atinge cerca de 2 megaparsecs de diâmetro, o equivalente a quase 6,5 milhões de anos-luz.

Essa emissão não provém simplesmente de galáxias individuais. Ela é difusa e ocupa o espaço entre elas. Ondas de rádio desse tipo são produzidas por elétrons muito rápidos que se deslocam em campos magnéticos. Sua presença permite, portanto, investigar o que acontece no gás extenso do aglomerado.

Para distinguir a nova estrutura do halo central, as pesquisadoras mediram como a luminosidade de rádio diminui com a distância. A queda muda nitidamente nas regiões externas. Essa mudança indica que a emissão periférica poderia formar um componente distinto, em vez de ser apenas a continuação do halo já conhecido.

Vista aérea de várias antenas do radiotelescópio MeerKAT no Karoo, na África do Sul.

Fonte: SARAO

Os astrônomos chamam de «megahalos» essas emissões de rádio extremamente extensas. Essa família só foi identificada recentemente graças à rede europeia LOFAR, que observa em frequências relativamente baixas. RXC J0528.9−3927 pode se tornar o primeiro exemplo detectado em torno de 1,28 GHz, uma frequência significativamente mais alta.

Essa diferença é importante para compreender a origem dos elétrons observados longe do centro. Essas partículas perdem gradualmente sua energia e não podem simplesmente viajar por vários milhões de anos-luz sem serem reaceleradas. Uma emissão tão vasta pode, portanto, fornecer informações sobre os movimentos do gás e os campos magnéticos até mesmo nas regiões externas do aglomerado.

Ainda assim, as autoras permanecem cautelosas: o objeto ainda é considerado um candidato a megahalo. Observações mais profundas e realizadas em várias frequências precisam confirmar que a emissão externa realmente possui as propriedades esperadas. Elas também permitirão medir seu espectro de rádio e determinar melhor o mecanismo que mantém essas partículas energéticas.