🌌 Un halo radio colossal entoure cet amas de galaxies

Une faible lueur radio s’étend sur environ 2 mégaparsecs autour d’un amas de galaxies, bien au-delà de son halo déjà connu.

L’amas concerné porte le nom RXC J0528.9−3927. Un amas rassemble de nombreuses galaxies, mais aussi de grandes quantités de gaz très chaud et de matière noire. Les chercheurs l’ont observé avec MeerKAT, un réseau de radiotélescopes installé en Afrique du Sud. Ces antennes captent des ondes radio invisibles à l’œil humain.

Candidat mégahalo et Radio Halo

Au centre de l’amas, les astronomes connaissaient déjà une émission radio diffuse large d’environ 1,14 mégaparsec. Les nouvelles données révèlent une seconde composante beaucoup plus faible autour de celle-ci. Elle atteint environ 2 mégaparsecs de diamètre, soit près de 6,5 millions d’années-lumière.

Cette émission ne provient pas simplement de galaxies individuelles. Elle est diffuse et occupe l’espace entre elles. Les ondes radio de ce type sont produites par des électrons très rapides qui se déplacent dans des champs magnétiques. Leur présence permet donc de sonder ce qui se passe dans le gaz étendu de l’amas.

Pour distinguer la nouvelle structure du halo central, les chercheuses ont mesuré comment la luminosité radio diminue avec la distance. La baisse change nettement dans les régions externes. Ce changement indique que l’émission périphérique pourrait former une composante distincte, au lieu d’être seulement le prolongement du halo déjà connu.

Vue aérienne de plusieurs antennes du radiotélescope MeerKAT dans le Karoo, en Afrique du Sud.

Source : SARAO

Les astronomes appellent « mégahalos » ces émissions radio extrêmement étendues. Cette famille n’a été identifiée que récemment grâce au réseau européen LOFAR, qui observe à des fréquences relativement basses. RXC J0528.9−3927 pourrait devenir le premier exemple détecté autour de 1,28 GHz, une fréquence nettement plus élevée.

Cette différence compte pour comprendre l’origine des électrons observés loin du centre. Ces particules perdent progressivement leur énergie et ne peuvent pas simplement voyager sur plusieurs millions d’années-lumière sans être réaccélérées. Une émission aussi vaste peut donc renseigner sur les mouvements du gaz et les champs magnétiques jusque dans les régions externes de l’amas.

Pourtant, les auteures restent prudentes : l’objet est encore considéré comme un candidat mégahalo. Des observations plus profondes et réalisées à plusieurs fréquences doivent confirmer que l’émission extérieure possède bien les propriétés attendues. Elles permettront aussi de mesurer son spectre radio et de mieux déterminer le mécanisme qui entretient ces particules énergétiques.