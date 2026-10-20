🚶 Menos passos, mas mais rápidos: eficaz ou não?

Pesquisadores analisaram os deslocamentos diários de 64.743 adultos de meia-idade, participantes do UK Biobank. Os participantes usavam um sensor no pulso que permitia estimar seus passos e seu ritmo. A idade média era de 61,5 anos. Em seguida, os cientistas acompanharam as mortes durante vários anos para investigar possíveis relações com esses hábitos de caminhada.

Dois parâmetros foram estudados em conjunto. O primeiro era simplesmente o número diário de passos. O segundo media o ritmo durante os 30 minutos mais ativos do dia, sem que esses minutos fossem necessariamente consecutivos. Esse método permite distinguir um dia com muitos passos tranquilos de um dia mais curto, mas mais dinâmico.

Uma pessoa caminhando.

Daniel Reche · Pexels

Os resultados não apontam para uma meta única válida para todos. Entre as pessoas que davam menos de 5.000 passos por dia, um ritmo mais acelerado estava associado a uma mortalidade menor. Por exemplo, em torno de 80 passos por minuto, o risco observado era inferior ao do grupo de referência, que caminhava pouco e devagar.

Outro resultado interessante: menos de 5.000 passos realizados em um ritmo razoavelmente acelerado estavam associados a uma redução do risco próxima à observada entre 5.000 e 7.500 passos percorridos mais lentamente. Em outras palavras, quantidade e ritmo parecem poder se compensar parcialmente. Isso pode ser importante para quem tem pouco tempo ou não consegue caminhar muito.

O número de passos continua sendo importante. Neste estudo, o menor risco de morte estava associado a uma faixa de 7.500 a 10.000 passos diários. Quanto ao ritmo, os pesquisadores observaram os valores mais favoráveis em torno de 90 a 100 passos por minuto durante os 30 minutos mais ativos.

Esses números não constituem uma prescrição individual. Um ritmo fácil para uma pessoa treinada pode exigir um esforço importante de outra. Na prática, uma caminhada acelerada também pode ser reconhecida pela respiração: ela fica mais intensa, mas ainda permite falar usando frases curtas.

É preciso sobretudo ter cautela quanto ao sentido da relação observada. O estudo é observacional: associa certos hábitos de caminhada a uma mortalidade menor, sem demonstrar que eles sejam diretamente a causa. Os pesquisadores levaram em conta muitos fatores, mas o estado de saúde, o estilo de vida ou outras diferenças entre os participantes ainda podem influenciar os resultados.

Os autores agora querem que as recomendações baseadas no número de passos levem melhor em conta essas duas dimensões. Para as pessoas que têm dificuldade para aumentar seu número diário de passos, o ritmo poderia se tornar um indicador a ser estudado em futuras recomendações e intervenções de saúde.